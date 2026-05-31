スルーしちゃいけません。浮気している男性がする「不自然な行動」
「彼氏の様子がおかしい…」と違和感があるなら、スルーしない方がよいかもしれません。
そこで今回は、浮気している男性がする「不自然な行動」を紹介します。
｜約束のドタキャンが増える
突然彼氏の残業、出張、休日出勤で約束のドタキャンが増えているなら警戒してください。
「仕事」を言い訳にして浮気相手と会っている可能性があるので、ドタキャンが続くなら「急用があって…」などと突然連絡してみましょう。
｜スマホのあらゆる履歴を消去する
浮気をしている男性は、電話の発着信やLINEのトークなど、スマホのあらゆる履歴を消去したり、隠したりするもの。
ただし、文字入力の履歴まで消している男性はあまりいないので、１文字打っただけで他の女性の名前や「会いたい」「好きだよ」という言葉が予測変換に出てくるかもしれません。
｜急に優しさが増す
浮気をしている男性は、彼女に対して少なからず罪悪感があるもの。
そのため誕生日や記念日でもないのに、プレゼントを買ってきたり、食事をご馳走してくれたりなど優しさを見せる傾向があります。
それは彼女のことを喜ばせるためのものではなく、自分の中にある罪悪感を軽くするためのものでしょう。
浮気をしている男性は彼女にバレないようにと普段とは違った行動を取るので、少しでも違和感があるならスルーしないようにしてくださいね。
🌼根回しに余念がありません。男性が浮気を隠すために「しがちなこと」