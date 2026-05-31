「私を好きなら彼は離婚するはず？」不倫中の女性を苦しめる“思い込み”
「ここまで続いているんだから、私に本気のはず」と思いたいのに、現実はなかなか変わらない。不倫中、そんな苦しさを感じる女性は少なくありません。「好きならいつか行動してくれるはず」という期待が、気づかないうちに自分を苦しめることになってしまいます。
“気持ちがある”と“現実を変える”は別の話
優しい言葉をくれる。会えば大切にしてくれる。その気持ちに嘘はないのかもしれません。ただ、“好き”という感情と、“家庭を動かす覚悟”は別の問題です。そこを同じものとして考えるほど、苦しさは大きくなりやすくなります。
“待っていれば変わる”に希望を持ってしまう
「今はタイミングが悪いだけ」「もう少ししたら変わるかもしれない」などと思い込むことで、関係を続ける理由が生まれていきます。でも、現実が動かないまま時間だけが過ぎると、期待は少しずつ不安に変わっていくでしょう。
“特別扱い”が判断を鈍らせる
男性から「こんなに深い話ができるのは君だけ」と言われるほど、“自分は他の人とは違う”と感じやすくなります。その特別感が強くなるほど、現実より“信じたい気持ち”を優先しやすくなっていくものです。
好きという感情が強いからこそ期待が膨らんでしまうもの。でも、本当に大切なのは“現実がどう動いているか”なのです。だからこそ、一度立ち止まって“今の関係の現実”を見る視点も必要なのかもしれません。 ※画像は生成AIで作成しています
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