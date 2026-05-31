ツヤ重視 vs 抜け感重視、2026初夏に今っぽく見えるのはどっち？大人ヘアの正解バランス
「ツヤがある方が若く見える？」「でも抜け感がないと重たく見える？」
そんな風に悩んだことありませんか？2026年初夏のヘアで重要なのは、“ツヤ”と“空気感”のバランス。以前は、“ツヤ重視”か“軽さ重視”かを分けて考えることも多かったものの、今季はどちらかだけに寄せると、少し止まった印象に見えやすくなっています。今っぽく見せる鍵は、“ツヤを残しながら空気を通すこと”なのです。
ツヤ重視は“整えすぎ”に見えやすい
ツヤ感のある髪は、清潔感や若々しさを引き出しやすい一方で、表面を均一に整えすぎると、少し重たい印象につながることも。特に2026年初夏は、“ウェット感の強いツヤ”より、“自然光をやわらかく拾うツヤ”が主流。オイルで固めるより、少し乾いた空気を残した方が、軽やかに見えやすくなります。
毛先まできっちりまとめるより、顔まわりや耳横に少し逃げ感を残すことで、今っぽい抜けが生まれます。
抜け感重視は“軽くしすぎ”に注意
一方、軽さを意識しすぎると、髪がパサついて見えたり、まとまりがなく見えたりすることに。
今季は、“軽くする”というより“空気を通す”感覚が重要。全体の厚みは残しながら、顔まわり〜毛先に自然な動きを作ることで、軽さと上品さを両立するのがポイントです。
今っぽく見える鍵は“ツヤを残した空気感”
2026年初夏の正解は、「ツヤ」か「抜け感」かの二択ではなく、“ツヤを残しながら空気感を作ること”。表面には自然なツヤを残しつつ、顔まわり〜毛先には少し動きを作ることで、“重軽バランス”のあるヘアに仕上がります。特に重要なのが、耳横〜フェイスラインの抜け。ここに少し空気を含ませるだけで、グッと軽やかな印象に仕上がるでしょう。
ツヤを重視するか、抜け感を重視するか。どちらかだけに寄せるのではなく、“ツヤを残したまま空気を通す”ことが2026年初夏の大人ヘアでは重要。なんとなく今っぽく見えないと感じたときは、“どこに抜けを残すか”を見直して、印象アップデートにつなげてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は美容師によるヘアデザインやカット技術に関する一般的な知見をもとに、編集部が構成しています
🌼外ハネ vs 内巻き、2026初夏に若見えするのはどっち？大人ヘアの正解バランス