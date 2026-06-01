6/3(水)夜6時25分～南原清隆MC「竜と虎」放送！ゲストは本田望結、アンタ山崎、岩田絵里奈、パンサー向井

テレ東では６月３日(水)夜６時25分～「竜と虎の大激戦」を放送します。この番組は日本全国の様々なジャンルの実力が拮抗するライバル同士をそれぞれ「竜」と「虎」に見立て、両者の大激戦を見届けるバラエティ番組となっております。第1弾は昨年末に放送され、好評の声を受けてこの度、第2弾の放送が決定しました。MCには前回に引き続き南原清隆(ウッチャンナンチャン)を迎え、ゲストには本田望結、山崎弘也（アンタッチャブル）、岩田絵里奈、向井慧（パンサー）、という豪華な顔ぶれがスタジオを盛り上げます。今回の放送では下記の6つの竜と虎の大激戦に密着します。

【縄跳び】

昨年、神奈川県川崎市で縄跳びの世界大会が開催。縄跳びは世界が熱狂するスポーツに！そんな世界大会出場を目指す日本選手権に密着。世界大会優勝経験を持つ日本の最強軍団VSその最強軍団を育てた縄跳び強豪クラブの後輩。先輩VS後輩のハイスピードバトル！

【冷凍食品】

115品が優勝を目指す、氷点下の異種格闘技。エントリーで衝撃を与えた優勝候補が2品。

「秋田の老舗駅弁VS奈良の瓦そば」駅弁グランプリで優勝に輝いた最強の老舗が、なぜ冷凍業界に進出？なぜ奈良で山口県下関市の郷土料理を提供？開発の背景も審査に含まれる、冷凍食品ヒストリーバトル。

【穴掘り】

制限時間20分、スコップ1本、一番深く穴を掘ったチームが優勝！大会最多の10回優勝、現在3連覇中の絶対王者・ガス配管の暁工業！対するは、無念の2年連続準優勝、リベンジに燃える電柱建設のホクエイ。穴掘りのスペシャリストがスコップ1本で大激戦！

【いちご】

一番美味しいいちごの品種を決める、産地直送の大激戦。日本のいちごの品種は300以上。超ハイレベルないちご戦国時代の覇権を争う、県同士の真剣勝負。初代王者・群馬のやよいひめVSスーパールーキー・埼玉のあまりん。

【牡蠣】

日本一の牡蠣を養殖した生産者を決める、海の漢の大激戦！生産量全国1位、前回王者・広島の強豪VS荒波のリベンジャー・福岡県糸島市の超新星。しかし、瀬戸内海が歴史的な大不漁という波乱の状況。「瀬戸内海を守りたい」「瀬戸内海を超えたい」牡蠣に情熱を捧げる、生産者と大会運営が一枚岩で臨む頂上決戦。

【ステーキ】

「俺のステーキが世界で一番美味しい！」ステーキNo.1を決める、アメリカ・テキサス州の世界大会！昨年、日本人がアジア人初の準優勝！その秘策は日本の調味料。ステーキ世界最高峰を目指すリベンジマッチに完全密着。日本の虎が世界の竜に挑む！

≪出演者コメント≫

■南原清隆(ウッチャンナンチャン)

今回VTRに登場した方々は、皆一生懸命にある分野を極めていて、なお伸びしろを模索していたので、その姿勢に感動しました。

■本田望結

今まで存在すら知らなかった大会でしたが、ここまで白熱した展開で盛り上がれて、とても楽しかったです。

私は小さい頃からフィギュアスケートをしていたので、フィギュアスケートを絡めた新種目でもこの企画を見てみたいです。

■岩田絵里奈

様々な分野に色々な戦いがあって楽しかったです。一人ひとりに負けられない理由があったので、とても感情移入出来て楽しかったです。ぜひ放送をご覧ください。

■山崎弘也(アンタッチャブル)

こんな大会があったんだという刺激がありました。今日は穴を掘る大会に密着しましたけど、この番組を見た人が感化されて穴を埋める大会が発足して、いつか矛盾対決のようなことができたら感慨深いですね！

■向井慧(パンサー)

色々なジャンルに人生をかけている人がいて、今日はその人たちの生きざまを見ることができて楽しかったです。ステーキの大会ではいろいろなキャラがいて皆キャラが立ってすごく見ごたえがあったので是非テレ東で漫画化してほしいです。



≪番組概要≫



【タイトル】

「竜と虎の大激戦 -最強vs最強- こんな大会…こんな宿敵…知らなかった6番勝負」



【放送日時】

2026年6月3 日（水）18:25～20:30



【放送局】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送



【配信】

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/sryn9c0147

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/



【出演者】

MC：南原清隆(ウッチャンナンチャン)

ゲスト：本田望結、山崎弘也(アンタッチャブル) 、岩田絵里奈、向井慧(パンサー)

進行：藤井由依(テレビ東京アナウンサー)



【コピーライト】

Ⓒテレビ東京