【生年月日占い】あなたの生年月日から導かれる《2026年6月の運勢》
季節の変わり目に自律神経を整えて体調管理をしっかりしていきましょう。自律神経を整える方法は結局のところ規則正しい生活と言われることが多いように思います。無理をしたり頑張りすぎずに手放すものは手放してリラックスしていきましょう。それでは、あなたの生年月日から導かれる《2026年6月の運勢》を「YUKI's風水」の野口由起子がお届けします。
🌼あなたの生年月日から導かれる“タイプ”を判別する方法
Lacmoi（ラックモア）
Slivenue（スリヴェニュー）
年運も月運も停滞するため現状維持です。受け身の運気でもあるため、自ら動くと思わぬトラブルごとにいつの間にか巻き込まれてしまうかもしれません。周りの流れに合わせてみてください。体調管理も忘れずにしておきましょう。
Salasvan（サラスヴァン）
決断することに強いサポートのあるとき。大きなことだけに限らず、ちょっとしたことでもこのタイミングで決心して進めていくのがよいでしょう。あやふやになっていることは白黒つけて方向性をはっきりさせておきましょう。
Bloomie（ブルーミー）
自身の成長のときです。新しい扉を開き新しい展開を繰り広げていきましょう。枠にとらわれず、今までとは違うことにどんどん挑戦してみてください。初めての学びで多くを吸収し、大きく成長していきましょう。
Ganarbien（ガナービアン）
およそ３年ほど続いた長い停滞期にようやく終止符を打ちました。おめでとうございます！霧が晴れたように運気はクリアとなり活動再開です。追い風が吹いています。心機一転、新しいことにチャレンジしていきましょう。
Palansophie（パランソフィー）
年運・月運ともに弱く停滞しているとき。受け身の運気を意識して、信頼できる周りの人のアドバイスに耳を傾けてみましょう。自ら動くことはNGですが、依頼されたことに対しては素直に従ってみてください。
Aulavignon（オーラヴィニョン）
一年の中で一番運気の弱いとき。年運・月運ともに停滞しているため現状維持に徹して動くことは控えましょう。疲れが出やすいときのため無理をしないのはもちろんのこと意識して休息時間を多めにとるようにしてください。
Parvie（パルヴィー）
本格的に運気は停滞期へと変化しました。しばらく続くため、自分本位に動くことよりも周りの意見を尊重することでうまく乗り切っていきましょう。期待はすればするほど遠のくため期待は手放してみてください。
Surlouis（サールイ）
運気の強い後押しのあるとき。多少のわがままも通りやすいときのため、交渉事にも有利です。7月からは運気が弱く停滞するため、やもやもやすることがあるなら今のうちにはっきりさせておくのがよいでしょう。
Devality（ディヴァリティ）
お金の流れの活発になるとき。長期的な視点で資金計画をしてみてください。大きなお金のみならず、普段チェックしないような細かい明細やなんとなく契約しているサブスクなどもきちんとチェックしておきましょう。
Deviage（デヴィアージュ）
再びのチャンスのとき。新規のことよりも2度目3度目の挑戦となることにご縁が強まるときです。過去には残念ながらご縁がなかったことも再チャレンジにより繋がりができる可能性大です。前向きに動いてみてください。
Hanuexy（ハヌークシィ）
気持ちが浮つきがちなとき。安易な考えで決めたり行動したりすることは控えたほうがよいでしょう。年運・月運ともに現状維持のときです。一見すると条件の良いものに惑わされないようにしてください。
あなたの運勢はいかがでしたか？ 年運だけではなく、毎月のバイオリズムを意識することであなたらしく輝けます。人生は変化の連続。恐れずに勇気をもって変化を楽しみましょう。＜占い：「YUKI's風水」野口由起子＞ ※top画像は生成AIで作成しています