ダチョウ倶楽部、“熱々おでん”を純烈に伝授！ 「おたからや」新CMで共演
ダチョウ倶楽部の肥後克広と寺門ジモンが1日、都内で行われた「おたからや新CM発表会」に、純烈の酒井一圭、白川裕二郎、後上翔太、お笑い芸人のキンタロー。と共に出席。ダチョウ倶楽部の伝統芸である“熱々おでん”を純烈のメンバーに伝授した。
【写真】酒井に続いて白川も“熱々おでん”の洗礼が！
「おたからや」は、ブランド品・貴金属・骨董品等の買取専門店。これまで「おたからや」のCMに出演していたダチョウ俱楽部とキンタロー。に加えて、最新CMからは純烈も参加することに。ジモンは「3人で良かったのに、純烈が入ってきやがった！」と敵意をむき出しにしつつも「とてもパワーアップしていい出来になりました」と歓迎ムードの笑顔を見せた。
この日は、これまで「おたからや」に集まってきた金製品がおでん鍋に入った“金塊おでん”も登場。約20キロという鍋をじっくりと見ていた肥後やジモンは「なにこれ、こんなの見たことがない」と大興奮。ズシリと重い“金塊おでん”の時価総額を当てるクイズに挑戦した。
「金には詳しいですよ」と胸を張るジモンは、約20キロの“金塊おでん”を約2億円と見積もるが、正解はこの日の金のレートで、4億6186万8644円に。会場が騒然とするなか、最も正解から遠い3000万円と予想した酒井が、ダチョウ倶楽部の伝統芸である“熱々おでん”に挑むことに。
会場に登場した本物のおでん鍋のふたをとると、おでんからは湯気が舞い上がる。不安そうにおでんを見つめる酒井を、肥後らが羽交い絞めにすると、ちくわを口に持っていく。見事、口を外し顔にちくわが接触すると「熱い！」とお約束のリアクションを見せ、会場は大爆笑に。続いて白川、後上も“熱々おでん”の洗礼を受けると、見事な団体芸に大きな拍手が起こった。
初“熱々おでん”を経験した酒井は「本当に熱かった。顔がまだおでんの匂いがします」と感想を述べると、ジモンは「しっかり出汁を取ったものを使っているので、いい匂いがするはず」とこだわりを見せていた。逃げ腰になってしまった後上は「気持ちとしては前のめりなのですが、熱さを感じてしまうと腰が引けちゃうんですよね」とリアルなコメントをすると、肥後は「リハーサルもしていないのに、想像を超えるリアクション。さすがです」と絶賛していた。
また“熱々おでん”を誰にやってもらいたいかという質問が飛ぶと、肥後は、昨日グループ26年の集大成としてラストコンサートを行った嵐に触れ「ドームツアーお疲れ様ということで、嵐にやってもらいたいですね。上島（竜兵さん）と仲が良かった大野（智）くんに」と語る。ジモンは、「（先日行われた『ダチョウ倶楽部40周年感謝祭』に出演し“新生ダチョウ倶楽部”としてタッグを組んだ霜降り明星の）粗品にやってもらいたい」と期待を口にしていた。
【写真】酒井に続いて白川も“熱々おでん”の洗礼が！
「おたからや」は、ブランド品・貴金属・骨董品等の買取専門店。これまで「おたからや」のCMに出演していたダチョウ俱楽部とキンタロー。に加えて、最新CMからは純烈も参加することに。ジモンは「3人で良かったのに、純烈が入ってきやがった！」と敵意をむき出しにしつつも「とてもパワーアップしていい出来になりました」と歓迎ムードの笑顔を見せた。
「金には詳しいですよ」と胸を張るジモンは、約20キロの“金塊おでん”を約2億円と見積もるが、正解はこの日の金のレートで、4億6186万8644円に。会場が騒然とするなか、最も正解から遠い3000万円と予想した酒井が、ダチョウ倶楽部の伝統芸である“熱々おでん”に挑むことに。
会場に登場した本物のおでん鍋のふたをとると、おでんからは湯気が舞い上がる。不安そうにおでんを見つめる酒井を、肥後らが羽交い絞めにすると、ちくわを口に持っていく。見事、口を外し顔にちくわが接触すると「熱い！」とお約束のリアクションを見せ、会場は大爆笑に。続いて白川、後上も“熱々おでん”の洗礼を受けると、見事な団体芸に大きな拍手が起こった。
初“熱々おでん”を経験した酒井は「本当に熱かった。顔がまだおでんの匂いがします」と感想を述べると、ジモンは「しっかり出汁を取ったものを使っているので、いい匂いがするはず」とこだわりを見せていた。逃げ腰になってしまった後上は「気持ちとしては前のめりなのですが、熱さを感じてしまうと腰が引けちゃうんですよね」とリアルなコメントをすると、肥後は「リハーサルもしていないのに、想像を超えるリアクション。さすがです」と絶賛していた。
また“熱々おでん”を誰にやってもらいたいかという質問が飛ぶと、肥後は、昨日グループ26年の集大成としてラストコンサートを行った嵐に触れ「ドームツアーお疲れ様ということで、嵐にやってもらいたいですね。上島（竜兵さん）と仲が良かった大野（智）くんに」と語る。ジモンは、「（先日行われた『ダチョウ倶楽部40周年感謝祭』に出演し“新生ダチョウ倶楽部”としてタッグを組んだ霜降り明星の）粗品にやってもらいたい」と期待を口にしていた。