ホロライブ・桃鈴ねね、1stソロライブチケットの“転売”に悲しみ「会いたいのはみんななのに」
「ホロライブ」所属VTuber・桃鈴ねねさんが、1日までにXのサブアカウントを更新。自身の1stソロライブチケットが転売されている状況に悲しみをあらわした。
【写真】ソロライブのチケット転売に悲しむ桃鈴ねねさん
7月29日に東京ガーデンシアターで行われるライブ「花咲く＊ねねねねねねねね超開花！」は、5月14日よりチケットの1次先行（抽選）がスタートしていたが、一部の当選者による転売が散見されファンの間では波紋が広がっていた。
こういった状況に心を痛めたねねさんはサブアカウントで「ごめんね、ねねがファンクラブ先行しないってゆったから転売されるほどのご身分だと思ってなくて くそくそくそくそくそ、ねねが会いたいのはみんななのに」と心境を吐露。ファンにチケットを届けられないことを悲しんでいる。
この投稿にファンからは「ねねちは自分を責めたりしないでね」「テンバイヤーがゴミ！」「ねねちは決して悪くないよ！」「想像以上にねねちが人気者で俺は誇らしい」などの声が上がっている。
引用：「ねねち」X（＠_nenechidayo）
【写真】ソロライブのチケット転売に悲しむ桃鈴ねねさん
7月29日に東京ガーデンシアターで行われるライブ「花咲く＊ねねねねねねねね超開花！」は、5月14日よりチケットの1次先行（抽選）がスタートしていたが、一部の当選者による転売が散見されファンの間では波紋が広がっていた。
この投稿にファンからは「ねねちは自分を責めたりしないでね」「テンバイヤーがゴミ！」「ねねちは決して悪くないよ！」「想像以上にねねちが人気者で俺は誇らしい」などの声が上がっている。
引用：「ねねち」X（＠_nenechidayo）