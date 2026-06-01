＜本日誕生日＞本田望結、赤ら顔の酔い姿にかわいい浴衣姿も 21歳をインスタで振り返る
6月1日はタレント・フィギュアスケート選手・本田望結の22歳の誕生日。21歳の1年は、ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（テレビ朝日系）をはじめ3本のドラマ、主演した『きさらぎ駅 Re』など2本の映画が放送、公開されて大活躍だった。この記事では、本田の21歳の1年間を、本人がInstagramに投稿した写真とともに振り返っていく。
【写真】本田望結、アダルトなシースルー姿に浴衣姿も！ かわいいインスタをイッキ見
■10kg減量でファン驚き！ シースルーの大人なお姉さんショット
昨年誕生日の翌日に本田はInstagramで「※食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！」と、10kgのダイエットに成功したことを明かし、ファンを驚かせていた。
その数週間後、「撮影会」との一言で公開したのはアダルトな黒のシースルーコーデ姿。優しい表情でカメラを見つめている本田に、ファンからは「減量してさらに可愛くなった」「美しすぎる」「魅力的」「オトナ」などの声が集まっている。
■七夕のさわやかな浴衣姿に「織姫様」の声殺到
昨年の7月7日には「七夕」の一言とともに、白地に青い花々が散りばめられているかわいらしい浴衣姿を公開している。
涼しげな本田の浴衣姿には「織姫さまきたぁぁぁ」「織姫みたいだね！」「みゅーさん、スッゴクお似合いです」といった声が寄せられている。
■タイトなTシャツでスタイルの良さがあらわ
まだまだ暑かった昨年9月には「さらばだ！ 夏！」と、タイトなTシャツにカーゴパンツのオフショットを公開した。写真には、カジュアルな装いで街に佇む彼女の姿が収められている。
彼女のオフショットに、ファンからは「みゆちゃん身体絞ったね。スマートでいいね」「スタイル抜群」「写真集出してほしい。間違いなく売れる」などの声が相次いでいる。
CA姿にポニーテール姿、ほんのり赤ら顔の酔い姿も！
■ CA姿も様になってる！
昨年9月には、「CAさんになりました（？）」の一言とともに、フォーマルなジャケットにタイトスカート、首元にはスカーフという出で立ちでピースする自撮りショットを公開した。
フォーマルな出で立ちだが、コメント欄には「可愛い」「何を身に着けても似合うね」といった声が殺到し、「飛行機に乗りたいです！」「いつでもCAさんになれそうですね」といった声も寄せられていた。
■凛としたポニーテール姿がうるわしい！
今年5月には神奈川県横浜市で開催された「第4回 横浜国際映画祭」のレッドカーペットに、主演した本広克洋監督の映画『カーリングの神様』のチームで出席した本田。「ありがとうございました」というコメントとともに、レッドカーペットを歩いた真っ赤なドレス姿を公開している。
黒いロングヘアを高めのポニーテールにまとめており、真っ赤なドレスともマッチしている。レッドカーペットというフォーマルな舞台を凛とした姿でかっ歩する本田の姿には「雰囲気、ガラッと変わって見えるね」「なんて美しいのでしょうか」「かなりシュッとして、 カッコいい」といった声が寄せられている。
■「ヨッテナイ」赤ら顔の酔い姿がかわいい
2024年に成人して以来、お酒を楽しむ姿をたびたび公開している本田。今年4月には「ヨッテナイ」と半角カタカナでつづるとともに、両肘をついてカメラの方をじっと見つめるショットを公開している。
2枚目の動画でジントニックのグラスを傾けていることから、この日もお酒を楽しんでいるようで、ほんのりピンク色の顔色をしている本田に対して、「酔ってる」「ほろ酔いの本田望結さんも素敵です」といった声のほか「お酒が美味しそうですね！」「めちゃくちゃ可愛い天使みたい」といった声も寄せられている。
引用：「本田望結」Instagram（@miyu_honda_official）
【写真】本田望結、アダルトなシースルー姿に浴衣姿も！ かわいいインスタをイッキ見
■10kg減量でファン驚き！ シースルーの大人なお姉さんショット
その数週間後、「撮影会」との一言で公開したのはアダルトな黒のシースルーコーデ姿。優しい表情でカメラを見つめている本田に、ファンからは「減量してさらに可愛くなった」「美しすぎる」「魅力的」「オトナ」などの声が集まっている。
■七夕のさわやかな浴衣姿に「織姫様」の声殺到
昨年の7月7日には「七夕」の一言とともに、白地に青い花々が散りばめられているかわいらしい浴衣姿を公開している。
涼しげな本田の浴衣姿には「織姫さまきたぁぁぁ」「織姫みたいだね！」「みゅーさん、スッゴクお似合いです」といった声が寄せられている。
■タイトなTシャツでスタイルの良さがあらわ
まだまだ暑かった昨年9月には「さらばだ！ 夏！」と、タイトなTシャツにカーゴパンツのオフショットを公開した。写真には、カジュアルな装いで街に佇む彼女の姿が収められている。
彼女のオフショットに、ファンからは「みゆちゃん身体絞ったね。スマートでいいね」「スタイル抜群」「写真集出してほしい。間違いなく売れる」などの声が相次いでいる。
CA姿にポニーテール姿、ほんのり赤ら顔の酔い姿も！
■ CA姿も様になってる！
昨年9月には、「CAさんになりました（？）」の一言とともに、フォーマルなジャケットにタイトスカート、首元にはスカーフという出で立ちでピースする自撮りショットを公開した。
フォーマルな出で立ちだが、コメント欄には「可愛い」「何を身に着けても似合うね」といった声が殺到し、「飛行機に乗りたいです！」「いつでもCAさんになれそうですね」といった声も寄せられていた。
■凛としたポニーテール姿がうるわしい！
今年5月には神奈川県横浜市で開催された「第4回 横浜国際映画祭」のレッドカーペットに、主演した本広克洋監督の映画『カーリングの神様』のチームで出席した本田。「ありがとうございました」というコメントとともに、レッドカーペットを歩いた真っ赤なドレス姿を公開している。
黒いロングヘアを高めのポニーテールにまとめており、真っ赤なドレスともマッチしている。レッドカーペットというフォーマルな舞台を凛とした姿でかっ歩する本田の姿には「雰囲気、ガラッと変わって見えるね」「なんて美しいのでしょうか」「かなりシュッとして、 カッコいい」といった声が寄せられている。
■「ヨッテナイ」赤ら顔の酔い姿がかわいい
2024年に成人して以来、お酒を楽しむ姿をたびたび公開している本田。今年4月には「ヨッテナイ」と半角カタカナでつづるとともに、両肘をついてカメラの方をじっと見つめるショットを公開している。
2枚目の動画でジントニックのグラスを傾けていることから、この日もお酒を楽しんでいるようで、ほんのりピンク色の顔色をしている本田に対して、「酔ってる」「ほろ酔いの本田望結さんも素敵です」といった声のほか「お酒が美味しそうですね！」「めちゃくちゃ可愛い天使みたい」といった声も寄せられている。
引用：「本田望結」Instagram（@miyu_honda_official）