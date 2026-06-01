それどこの？→ 実は【3COINS】なんです！ 40・50代がGETしたい♡「おしゃれヘアアクセ」

【3COINS（スリーコインズ）】には、毎日の身支度をグッと楽しくしてくれそうな、愛らしいヘアアクセサリーがたくさん並んでいる様子。サッと髪をまとめるだけでこなれ感が出る便利なクリップや、複数使いでアレンジの幅が広がる可愛いポニーセットなど、魅力的なアイテムが充実しています。今回は、思わずお店へ足を運びたくなるような、大人世代にもオススメのヘアアクセをご紹介します。

水や汚れに強いフリルシュシュ

【3COINS】「撥水加工ドローコードシュシュ」\660（税込）

こちらのシュシュは、急な雨の日でも気兼ねなく使いやすい、はっ水生地を採用したアイテム。ブルーやアイボリー、ブラックの3色が展開されています。ドローコードを引っ張るだけで好みの締め具合に調整できるので、毛量に関わらず安心して使えそう。ボリュームのあるフリルが存在感を放ち、低めのお団子ヘアにそっと添えるだけで、オシャレな雰囲気をまとえそうです。

サッとまとまる高見えクリップ

【3COINS】「サティーナメタルバナナ」\330（税込）

落ち着いた光沢感が映えるヘアクリップは、一気に洗練された雰囲気に。写真のゴールドカラーは高見えが狙えてオススメですが、他にもシルバーが用意されていて、そちらでは涼し気な雰囲気が楽しめそう。まとめた髪をサッとはさむだけでOKなので、忙しい朝の身支度やお出かけ前のヘアアレンジに重宝する予感。

華やかで大人可愛いニュアンスバレッタ

【3COINS】「チャーム付きニュアンスヘアバレッタ」\220（税込・セール価格）

休日の外出に良さそうなのが、揺れるハートチャームとウェーブ状の形が目を惹くこちらのバレッタ。つやっとした光沢感が、後ろ姿にさりげなく華やかさを添えてくれます。ねじり編みのワンポイントにするのはもちろん、いつものハーフアップに留めるだけでも、手軽にオシャレな雰囲気を楽しめそう。ブルーのほかにピンクやホワイトも展開されているので、気になる人は店頭でチェックしてみて。

アレンジが広がるヘアポニーセット

【3COINS】「パールストーンポニー4個セット」\330（税込）

最後にご紹介するのは、きらめく装飾やフェイクパールがあしらわれたヘアゴムのセットです。4つとも違う見た目ながら、組み合わせて使っても違和感なくなじむように作られているのが嬉しいポイント。写真のように複数使いして、キャンディヘアに挑戦するのも◎ シックなブラックも展開されているので、この値段なら2色揃えて組み合わせを楽しむのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。