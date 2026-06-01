俳優の杉浦太陽(45)が幼い子供達と5時間、自宅に季節限定で作ったプールで遊んだことを明かした。



【写真】自宅プールで子供達と5時間水遊び!上の子供達とはもうできない

杉浦は5月31日に更新したインスタグラムで「休日は水遊び ユメは水遊びに夢中 コアとプールで本気遊び5時間コースw」と第4子で三男の幸空（こあ）くんと、昨年8月に誕生した第5子の次女・夢空(ゆめあ)ちゃんと遊んだ様子。「上の子たちとは、もうこういう遊びは出来ないからなぁ。 希空・セイア・ソラといっぱい遊んだ思い出…こどもたちが幼い間の大切な時間…」と長女、長男、次男は成長し、もう幼い子供のように時間を共有できなくなったことを寂しがった。杉浦はハッシュタグを添えて「#コア #ユメア #こどもとの時間を大切に」と投稿した。



杉浦は元モーニング娘。の辻希美(38)と2007年に結婚。同年11月に誕生した第1子の長女・希空（のあ）さん、第2子の長男・青空（せいあ）くん、第3子の次男・昊空（そら）くんら5人の子供をもうけている。



（よろず～ニュース編集部）