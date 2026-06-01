記事ポイント 桃の果肉とジュレを重ねた「ミッフィーのももパフェ」が登場さくらんぼを添えた「ミッフィーのチェリーソーダ」もラインナップミッフィーのキッチンカーで楽しめる、初夏にぴったりな限定スイーツ＆ドリンク 桃の果肉とジュレを重ねた「ミッフィーのももパフェ」が登場さくらんぼを添えた「ミッフィーのチェリーソーダ」もラインナップミッフィーのキッチンカーで楽しめる、初夏にぴったりな限定スイーツ＆ドリンク

ハウステンボスで開催される「ミッフィーバースデーマンス2026」に、ミッフィーのキッチンカー限定メニューが登場。

Dick Bruna TABLEコラボに加え、桃を使ったパフェとチェリーソーダの2品が提供されています。

ハウステンボス／ミッフィーのキッチンカー“ミッフィーバースデーマンス2026”限定メニュー

販売店舗：ハウステンボス／アムステルダムシティ｢ミッフィーのキッチンカー｣提供期間：2026年5月29日〜6月28日

ミッフィーのキッチンカーは、ミッフィーの可愛らしいイラストがラッピングされたキッチンカーです。

アムステルダム広場で、散策中に手に取りやすいスイーツやドリンクを楽しめます。

ミッフィーバースデーマンス限定デザインのカップを使った桃のパフェや、さくらんぼを添えたチェリーソーダが用意されています。

ミッフィーのももパフェ

価格：1,500円提供期間：2026年5月29日〜6月28日

ミッフィーバースデーマンス限定デザインのカップに入った、桃の果肉とジュレがたっぷりのパフェ。

爽やかな桃の甘みが広がり、ホイップとスポンジケーキの組み合わせも楽しめます。

ミッフィーのチェリーソーダ

価格：700円提供期間：2026年5月29日〜6月28日

初夏にぴったりの爽やかなチェリーソーダ。

ころんとしたさくらんぼのトッピングが目を引く、見た目も楽しいドリンクです。

ミッフィーのキッチンカー限定メニューは、桃とチェリーの味わいでミッフィーの誕生日を楽しめるラインナップです。

ハウステンボス／ミッフィーのキッチンカー“ミッフィーバースデーマンス2026”限定メニューの紹介でした。

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よくある質問

Q. ミッフィーのキッチンカー限定メニューはいつまで提供されますか？

A. 2026年5月29日から6月28日まで提供されます。

Q. ミッフィーのキッチンカー限定メニューには何がありますか？

A. ミッフィーのももパフェとミッフィーのチェリーソーダがあります。

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