カップ付きももパフェとチェリーソーダ！ ハウステンボス／ミッフィーのキッチンカー“ミッフィーバースデーマンス2026”限定メニュー
記事ポイント桃の果肉とジュレを重ねた「ミッフィーのももパフェ」が登場さくらんぼを添えた「ミッフィーのチェリーソーダ」もラインナップミッフィーのキッチンカーで楽しめる、初夏にぴったりな限定スイーツ＆ドリンク
ハウステンボスで開催される「ミッフィーバースデーマンス2026」に、ミッフィーのキッチンカー限定メニューが登場。
Dick Bruna TABLEコラボに加え、桃を使ったパフェとチェリーソーダの2品が提供されています。
ハウステンボス／ミッフィーのキッチンカー“ミッフィーバースデーマンス2026”限定メニュー
販売店舗：ハウステンボス／アムステルダムシティ｢ミッフィーのキッチンカー｣提供期間：2026年5月29日〜6月28日
ミッフィーのキッチンカーは、ミッフィーの可愛らしいイラストがラッピングされたキッチンカーです。
アムステルダム広場で、散策中に手に取りやすいスイーツやドリンクを楽しめます。
ミッフィーバースデーマンス限定デザインのカップを使った桃のパフェや、さくらんぼを添えたチェリーソーダが用意されています。
ミッフィーのももパフェ
価格：1,500円提供期間：2026年5月29日〜6月28日
ミッフィーバースデーマンス限定デザインのカップに入った、桃の果肉とジュレがたっぷりのパフェ。
爽やかな桃の甘みが広がり、ホイップとスポンジケーキの組み合わせも楽しめます。
ミッフィーのチェリーソーダ
価格：700円提供期間：2026年5月29日〜6月28日
初夏にぴったりの爽やかなチェリーソーダ。
ころんとしたさくらんぼのトッピングが目を引く、見た目も楽しいドリンクです。
ミッフィーのキッチンカー限定メニューは、桃とチェリーの味わいでミッフィーの誕生日を楽しめるラインナップです。
ハウステンボス／ミッフィーのキッチンカー“ミッフィーバースデーマンス2026”限定メニューの紹介でした。
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よくある質問
Q. ミッフィーのキッチンカー限定メニューはいつまで提供されますか？
A. 2026年5月29日から6月28日まで提供されます。
Q. ミッフィーのキッチンカー限定メニューには何がありますか？
A. ミッフィーのももパフェとミッフィーのチェリーソーダがあります。
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