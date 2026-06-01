歌手でタレントの早見優が31日に自身のアメブロを更新。お笑いタレントの渡辺直美のスタンドアップコメディショーを鑑賞したことを報告した。

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この日、早見は「今、ボストンに来ています」と明かし「楽しみにしていた渡辺直美ちゃんのスタンドアップコメディショーを観に行ってきました！」と報告。ショーについては「英語での堂々としたパフォーマンスに感動!!アメリカに移住してから感じたカルチャーショックのお話や、お客さんとの絶妙な掛け合い。気がつけば、あっという間の2時間でした」と振り返り、その内容を絶賛した。

終演後には渡辺本人とも会うことができたといい、渡辺らとの集合ショットを公開。「思い起こせば、2016年に開催された『早見優 & 藤井隆 ダブルリリースパーティ』に、直美ちゃんがスペシャルゲストとして出演してくれました」と過去の共演を回想した。

続けて「あれから10年近く経った今、アメリカを拠点に夢を追い続け、さらに大きなステージで活躍している姿を見ることができて、とても感慨深い気持ちになりました」と心境をつづり「その勇気と行動力、本当に尊敬します」とコメント。最後に「娘たちも今回のショーを観て、とても勇気づけられたようです。素敵な夜でした」とつづりブログを締めくくった。