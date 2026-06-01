11日に開幕するW杯北中米大会に臨む日本代表メンバーから負傷の影響で外れたMF南野拓実（31＝モナコ）が1日までに自身のTikTokを更新。大会期間中に代表チームに同行することを報告した。

南野は39秒の動画の中で「報道でご存じの方もいると思いますが、僕もアメリカに行って（代表）チームに帯同することになりました」と報告。「僕自身できることは少ないかもしれませんが、チームのために精いっぱい何か貢献できるように頑張りたいと思います」と意気込みを語った。

5月31日夜にアカウント創設の動画を投稿したばかり。この日の動画の冒頭では「僕は今毎日リハビリに取り組んでいて、一日でも早く復帰して活躍しているところを皆さんにお届けできればな、と思っています」と近況も報告した。

南野については、5月18日に開かれた技術委員会後に山本昌邦技術委員長（68）が「チームのトレーニングには参加しないが、メンターとして選手をサポートしてもらう」と発言。「彼の人間性、これまでの貢献がチームに落ち着きや勇気を与えてくれることを（森保）監督が確信していると思うのでそれを全面的にサポートしたい」と期待を寄せていた。

南野は、森保監督体制ではいずれも最多の71試合26得点を記録。日本代表の大黒柱として攻撃をけん引してきた。しかし、昨年12月21日に行われたフランス杯・オセール戦で相手選手と接触して左膝を負傷。翌22日に左膝前十字じん帯断裂と発表された。5月7日には自身のインスタグラムにボールを使って練習を行う画像を投稿。しかし全快までは間に合わず2大会連続となるW杯出場を逃していた。