写真と全然違う…！『たれ耳の子犬』だったのに、実際のわんこはもはや別犬！？「フェネック？ｗ」「いぬ版ダンボ」「いずれ羽ばたきそう」といった、驚きと爆笑の声が相次いで寄せられ、話題の投稿は162万回再生を突破しています。

【動画：プロフィールでは『たれ耳』の子犬→実際の姿を見てみたら…まるで別犬？『衝撃の光景』】

写真と全然違う子犬…！？

TikTokアカウント「gullwing_gull」の投稿者さんは、お店で子犬に一目ぼれ！『こんなに耳が大きな犬は見たことがない』と感じたので、犬種が気になって紹介写真を確認してみたのだそう。

紹介写真を発見すると、目に飛び込んできたのはたれ耳…！一方実際の子犬は、お顔よりも大きな立ち耳です。この子は本当に写真のわんこなのかと疑念を抱いた投稿者さんは、店員さんに『この写真と同じ犬ですか？』と思わず確認。『同じ犬です。』と返され、あまりの違いっぷりに笑ってしまったそうです。

その子犬はチワワとダックスフンドのMIX犬『チワックス』。小さな体にアンバランスなほど大きな立ち耳にご家族全員が一目ぼれし、すぐに家族として迎えられたそうです。

大きな立ち耳がキュート♡

お迎えされた子犬は「ガルウイング」ちゃんと名付けられました。一瞬『ワンコ…！？』と疑ってしまうほど、羽ばたいてしまいそうな大きな立ち耳のガルウイングちゃんには『ダンボ？』『フェネック？』とのコメントも寄せられるほど。

写真とは違いすぎたガルウイングちゃんですが、立ち耳がチャームポイントのわんことなりました。

これからもご家族からたっぷりの愛を注がれ、スクスク成長してくださいね♡

この投稿には「いい意味で写真詐欺ｗｗ」「ダンボー！！」「めちゃめちゃ可愛い」など、多くのコメントが寄せられています。

お耳の長さは何センチ！？

大きなお耳がキュートなガルウイングちゃん。実際何センチあるのか測ってみたのだとか。以前測ったときは8センチでしたが、改めてメジャーを当ててみるとなんと9センチ…！

数値化するとより大きさが際立ちますが、体の成長と一緒に耳も大きくなるのでしょうか…。もしかすると、空を飛ぶためにこんなに大きなお耳なのかしら…なんて、楽しい空想も膨らみます。

ガルウイングちゃんのこれからにますます目が離せませんね…！

TikTokアカウント「gullwing_gull」には、ガルウイングちゃんとご家族の微笑ましい日々が紹介されていますよ。キュートな姿に癒されてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「gullwing_gull」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております