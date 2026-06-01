ちょっぴり過保護で優しいワンコは、1日中赤ちゃんのことを見守っていて…？ワンコと赤ちゃんの愛に溢れた日常が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で30万7000回再生を突破。「可愛い」「癒される」「涙が出るほど素敵」「全てが尊すぎて何回も見てしまう」といった声が寄せられています。

【動画：生まれたばかりの赤ちゃん→心配した犬が、いつもそばで見守っていて…尊すぎる『過保護な光景』】

ワンコと赤ちゃんの1日

YouTubeチャンネル「ポメラニアンのポメくん」に投稿されたのは、ポメラニアンの「ポメ」くんと生まれたばかりの赤ちゃんの1日です。

一緒に暮らし始めてから常に赤ちゃんを気にかけて、育児を手伝ってくれているというポメくん。この日の朝も眠っている赤ちゃんの様子を確認して、「今日も可愛いな～」とばかりにニッコリ微笑むところから1日がスタート。

そしてお散歩から帰ってきた後はずっと赤ちゃんのそばにいて、ママさんやパパさんにお世話されている姿を、優しく見守っていてくれたそう。

子守りをする姿が愛おしい

赤ちゃんがお昼寝を始めると「異常ないかな？」と匂いをチェックしにいき、その後は起きるまでそばで待っていたポメくん。ママさんに背中を撫でてもらって、嬉しそうなお顔を見せる場面も。本当のお兄ちゃんのように一生懸命子守りをしている姿も、時々垣間見える甘えん坊な一面も、ぎゅっと抱きしめたくなるほど愛おしいです。

夜の11時半になると、ポメくんが寝室にやってきました。ベビーベッドで幸せそうに眠っている赤ちゃんに「おやすみ」の挨拶をしてから、パパさんのベッドですやすや…。こうしてポメくんの1日は終了！

赤ちゃんが好きすぎて過保護に！

…と思いきや、ポメくんは途中で起きて「いい子で寝てるかな？」と赤ちゃんの様子をチェックしにいったそう。さらに夜中の2時半にパパさんが赤ちゃんにミルクを飲ませたりオムツを交換したりしていた時も、わざわざリビングまで様子を見にきたとか。赤ちゃんの姿が見えないと、心配で仕方ないのでしょう。

そして結局ポメくんは、赤ちゃんのお世話が終わるまで見守っていてくれたとのこと。ちょっぴり過保護すぎるような気もしますが、全ては赤ちゃんが大好きだからこそ。家族愛に溢れた光景は、たくさんの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「優しい」「立派なお兄ちゃん」「純粋でまっすぐな愛を感じます」「赤ちゃんを見守る姿に感動」「大事な家族だと思っているんだね」といったコメントが寄せられています。

ポメくんとご家族の尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ポメラニアンのポメくん」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ポメラニアンのポメくん」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。