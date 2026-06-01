2026年6月2日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月2日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
大事なものを紛失しそう。スマホ、カードには十分注意を。
がむしゃらな振る舞いはトラブルのもと。落ち着いたテンションを意識して。
買いもので失敗しがち。不良品かどうか必ずチェックしよう。
反抗的な気分に。でも強引な態度は敵を作るので自制すること。
万事、予定通りで気分爽快。予定外のことにトライすると◎。
能力を生かせずイライラ……。今は力を蓄える時期と考えて。
いつもより1時間早起きしてみて。充実した1日になるはず。
細かいことに引っかかると、身動きが取れなくなりそう……。
うれしい知らせが舞い込みそう。メールはマメにチェック！
オリジナリティーを意識すると吉。発言内容に目を向けて。
多数派の意見はスルーでOK。自己主張を明確にすると幸運が到来。
魅力が大きくアップする日。人気者になれる暗示もあり。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
大事なものを紛失しそう。スマホ、カードには十分注意を。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
がむしゃらな振る舞いはトラブルのもと。落ち着いたテンションを意識して。
10位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
買いもので失敗しがち。不良品かどうか必ずチェックしよう。
9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
反抗的な気分に。でも強引な態度は敵を作るので自制すること。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
万事、予定通りで気分爽快。予定外のことにトライすると◎。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
能力を生かせずイライラ……。今は力を蓄える時期と考えて。
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
いつもより1時間早起きしてみて。充実した1日になるはず。
5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
細かいことに引っかかると、身動きが取れなくなりそう……。
4位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
うれしい知らせが舞い込みそう。メールはマメにチェック！
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
オリジナリティーを意識すると吉。発言内容に目を向けて。
2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
多数派の意見はスルーでOK。自己主張を明確にすると幸運が到来。
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
魅力が大きくアップする日。人気者になれる暗示もあり。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)