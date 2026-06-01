今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年6月2日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

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人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月2日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


大事なものを紛失しそう。スマホ、カードには十分注意を。

11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


がむしゃらな振る舞いはトラブルのもと。落ち着いたテンションを意識して。

10位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


買いもので失敗しがち。不良品かどうか必ずチェックしよう。

9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


反抗的な気分に。でも強引な態度は敵を作るので自制すること。

8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


万事、予定通りで気分爽快。予定外のことにトライすると◎。

7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


能力を生かせずイライラ……。今は力を蓄える時期と考えて。

6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


いつもより1時間早起きしてみて。充実した1日になるはず。

5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


細かいことに引っかかると、身動きが取れなくなりそう……。

4位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


うれしい知らせが舞い込みそう。メールはマメにチェック！

3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


オリジナリティーを意識すると吉。発言内容に目を向けて。

2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


多数派の意見はスルーでOK。自己主張を明確にすると幸運が到来。

1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


魅力が大きくアップする日。人気者になれる暗示もあり。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)