ゴールデンボンバーの鬼龍院翔さん（41）が5月31日、自身のXを更新。2日に沖縄県で行う予定の公演に関して、台風の影響によりスタッフが現地に到着していないことを報告。自力でライブを行う準備を進めていることを明かしました。

鬼龍院さんは、2日に沖縄県の『桜坂セントラル』にて『鬼龍院翔「42歳 おたおめツアー」』の開催を予定。自身は「無事に沖縄の那覇空港に着陸しました」と5月31日の午後8時20分にXに投稿していました。

しかし、同日午後11時59分の投稿で「今夜の羽田から那覇への最終便で来るはずだった事務所マネージャーと物販スタッフが乗っている那覇行き最終便が先ほど羽田へ引き返しました。なのでiPod nanoだけで自分でオケを再生してライブを遂行する準備を進めておきます」と報告。

また「スタッフは一応2日(火)の朝発の便に振り替えて向かう予定とのことです」とスタッフの到着予定についても言及しています。

鬼龍院さんは、3日にもトークイベント『ラジオみたいなイベント vol.52 沖縄編』の開催を予定しています。