◇MLB ブリュワーズ 2ー0 アストロズ(日本時間1日、ダイキン・パーク)

ブリュワーズのジェーコブ・ミジオロウスキー投手がアストロズ戦に先発出場。今井達也投手と投げ合い、怪物ぶりをみせつけました。

初回から先頭打者の初球から160キロ超える“100マイル”を連発。なんと2回の先頭打者であるテーラー・トラメル選手の7球目に143キロのカーブを投じるまで、20球続けて100マイル超えのボールを投じました。

この日、最速は103.1マイル＝約165.9キロをマーク。平均でも100.5マイル＝約161.7キロを記録するなど、アストロズ打線を7回、3安打、8奪三振無失点と圧倒しました。今井投手も6回2失点と力投をみせるも、その前に立ちはだかりました。

まだ24歳のミジオロウスキー投手は、今季6勝目。特に5月は6試合で5勝0敗、38回1/3を投げ、57奪三振、わずか1失点で月間防御率0.23と驚異的な記録をマーク。チームも月間19勝7敗で大きく貯金をつくり、ナ・リーグ中地区首位を走ります。