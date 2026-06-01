第46回「奈良」歴史的な文化財の宝庫であり、悠久の歴史が漂うこの地の本棚には、どんな本が並んでいるのか？【あの町の本棚】

第46回「奈良」歴史的な文化財の宝庫であり、悠久の歴史が漂うこの地の本棚には、どんな本が並んでいるのか？【あの町の本棚】