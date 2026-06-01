【略語クイズ】「日比谷野外音楽堂」の略語は？毎年イベントを開催...！
あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。
「日比谷野外音楽堂」の略語は？
「日比谷野外音楽堂」の略語はなんでしょうか？
ヒントは、歴史ある野外コンサート会場です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「野音」でした！
野音とは、東京都千代田区にある『日比谷野外音楽堂』の略称で、1923年開設の歴史ある野外コンサート会場。
日本初の本格的な野外音楽堂として開設されたのち、多くの伝説的ライブが行われた「ロックの聖地」「フォークの殿堂」としても知られています。
毎年5.6月には、日比谷公園にて『日比谷音楽祭』という参加無料の音楽イベントも開催。
老朽化の影響で2025年10月より休止していますが、2029年頃に新しい施設が完成する予定です。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『日比谷音楽祭 2026』
ライター Ray WEB編集部