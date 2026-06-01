【略語クイズ】「日比谷野外音楽堂」の略語は？毎年イベントを開催...！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、歴史ある野外コンサート会場です。

「日比谷野外音楽堂」の略語はなんでしょうか？

正解は「野音」でした！

野音とは、東京都千代田区にある『日比谷野外音楽堂』の略称で、1923年開設の歴史ある野外コンサート会場。

日本初の本格的な野外音楽堂として開設されたのち、多くの伝説的ライブが行われた「ロックの聖地」「フォークの殿堂」としても知られています。

毎年5.6月には、日比谷公園にて『日比谷音楽祭』という参加無料の音楽イベントも開催。

老朽化の影響で2025年10月より休止していますが、2029年頃に新しい施設が完成する予定です。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》

・『日比谷音楽祭 2026』