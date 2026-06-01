【銀だこ】一口で魚介の旨味が押し寄せる『魚介系 旨味たこ焼』発売、8種の魚介素材を使用

たこ焼きチェーンの「築地銀だこ」は、6月8日から一部店舗をのぞく全国の店舗で、『魚介系 旨味たこ焼』を期間限定で発売する。価格は1舟8個入りで商品価格750円、持ち帰り810円(税込)、店内飲食825円(税込)。

『魚介系 旨味たこ焼』は、“出汁”や“旨味”への関心の高まりを背景に、日本ならではの食文化をたこ焼で表現することを目指して開発された商品。かつお、えび粉、煮干し、さば節など、厳選した8種の旨味素材を使用し、魚介の香りと奥深いコクを楽しめる一品に仕上げた。

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〈8種の魚介素材で旨味を引き出した期間限定商品〉

生地には、あおさや魚介だし、素干しえびの粉を加えたオリジナルの出汁を使用。具材のタコは一つひとつ手切りし、噛むほどに旨味が広がるよう仕立てている。

また、銀だこ特有の“外はパリッ、中はトロッ”の食感に加え、特製の醤油ベース甘口ソースには煮干し(カタクチイワシ)と鰹のだしを使用。魚介の濃厚な旨味と香りを重ね、最後まで飽きずに楽しめる味わいを実現した。さらに、別添の鹿児島県指宿産鰹節を食べる直前にかけることで、風味と旨味がより際立つという。

担当者は「鰹節の日本三大産地である鹿児島県指宿市。小袋でご用意した鰹節(鹿児島県指宿産)を食べる直前にかける事で、風味と旨みが一段と際立ち、より美味しくたこ焼をお召し上がりいただけます」とコメントした。

〈商品概要〉

商品名：『魚介系 旨味たこ焼』

内容：8個入り

価格：持ち帰り810円(税込)、店内飲食825円(税込)

発売日：2026年6月8日

販売店舗：全国の築地銀だこ店舗(一部店舗を除く)