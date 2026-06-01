「S.H.Figuarts ウルトラマンノア」2次発送分の抽選予約を6月5日に受付開始
【S.H.Figuarts ウルトラマンノア（2次発送分）】 6月5日16時より抽選受付開始 12月 発送予定 価格：9,900円
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ウルトラマンノア」2次発送分を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて6月5日16時より抽選受付を開始する。
本商品は「ウルトラマンネクサス」に登場する「ウルトラマンノア」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと、劇中のイメージを再現。
胸部には一部軟質素材が採用され、よりダイナミックなポーズが可能となっている。また、背部の「ノアイージス」の根元にボールジョイントを採用し表情付けが可能。
「ウルトラマンノア」が劇中で使用する「ライトニングノアエフェクトパーツ」、「ノアインフェルノエフェクトパーツ」が付属。
【お知らせ】- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) June 1, 2026
魂ウェブ商店で受注開始しました「S.H.Figuarts ウルトラマンノア」2026年11月発送分は早期に準備数に達したため、ご予約の受付を終了いたしました。
つきましては【2次：2026年12月発送分】の抽選を6月5日(金)16時より受付いたします。 pic.twitter.com/2hruvB399e
(C)円谷プロ