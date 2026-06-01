【S.H.Figuarts ウルトラマンノア（2次発送分）】 6月5日16時より抽選受付開始 12月 発送予定 価格：9,900円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ウルトラマンノア」2次発送分を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて6月5日16時より抽選受付を開始する。

本商品は「ウルトラマンネクサス」に登場する「ウルトラマンノア」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと、劇中のイメージを再現。

胸部には一部軟質素材が採用され、よりダイナミックなポーズが可能となっている。また、背部の「ノアイージス」の根元にボールジョイントを採用し表情付けが可能。

「ウルトラマンノア」が劇中で使用する「ライトニングノアエフェクトパーツ」、「ノアインフェルノエフェクトパーツ」が付属。

(C)円谷プロ