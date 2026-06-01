福岡市東区の海岸で5月31日、小学5年生の男の子が溺れ、意識不明の重体となっています。この日は、満潮時と干潮時の潮位の差が最も大きくなる「大潮」でした。専門家は、この気象条件が事故につながった可能性を指摘しています。

5月31日夕方、福岡市東区の奈多漁港に近い海岸で、小学5年生の11歳の男の子が溺れ、意識不明の重体です。男の子は同級生4人で泳ぎに来ていて、ほかの3人は自力で岸に上がり無事でした。





このうち1人は警察の調べに「波消しブロックに沿って、海の中を沖の方に歩いていて、急に深くなって溺れた」と話しているということです。

事故現場から直線距離でわずか1キロほどの場所にある海岸では、去年6月に小学6年生の男の子2人が溺れ、このうち1人が死亡しています。



距離の近い、2か所の海岸で起きた水難事故。



水難学会の斎藤理事は、この2つの事故にある共通点があると指摘します。



■水難学会・斎藤秀俊理事

「大潮という共通点があります。しかも、事故が起こったのが干潮の時刻付近で、一番、潮が引きやすい時刻だった。」



5月31日は、満潮時と干潮時の潮位の差が最も大きい「大潮」でした。



事故が発生した時間帯は、潮位が下がりきった干潮の時間帯と一致していました。



そして、去年の水難事故も「大潮」の翌日に起きていて、ほとんどの条件が一致していたのです。



■斎藤理事

「いつも深いところが、干潮の時刻は浅くなる。大潮ですから、特にいつもよりも浅くなる。ただ、やはり潮が引くということは、沖合のいつもだと行かないような場所の海底構造が現れて、そこで極端に深いところがあったりというようなところ、そこに簡単に行ってしまう。簡単にそこに到達してしまう。」

その上で、斎藤理事は特に「放課後水難」に気を付けてほしいと話します。



■斎藤理事

「一番注意しなければいけないのは放課後、あるいは土日、子どもたちだけで水辺に行って遭遇する事故。これを絶対的になくさないといけない。ひと言で言うと、子どもたちだけで水辺に近づくなと毎日のように口酸っぱく言ってほしい。」



これから本格化する水のレジャーシーズン。好奇心旺盛な子どもたちを水の事故から守るため、保護者や地域の大人も改めて、海に潜む危険性を再確認する必要があります。