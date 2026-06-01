インフルエンサーで、チャンネル登録者数3.48万人のユーチューバー小咲むうさんがインスタグラムを更新。真夏のような涼しげな服装で洗車をする姿を披露している。



【写真】「本気で洗車したら暑くって」 真夏みたいなファッションで洗車する「おむちゃん」

小咲さんは「D-washさんにいってきたよ 知ってる人もいるかな？」とコメント。セルフ洗車場のD-washに行き、洗車をしたことを報告。



愛車スバル・インプレッサの隣でホースとスポンジを持ち、まさに洗車真っ最中という様子。本人が「本気で洗車したら暑くって、真夏みたいな恰好になっちゃった笑」と伝える通り、グレーのタンクトップとホットパンツという涼しげなファッションが印象的だ。



SNSでは「洗車お疲れさま」「かわいいし、服装好きすぎ」「おむちゃん、スタイル良きです」「激カワ！」「インプちゃんもおむちゃんもキラキラピカピカやな」「おむちゃん素敵」などのコメントがあった。



小咲さんは「おむちゃん」の通称で、YouTubeやX、インスタグラムなどを通じて活動。自身のYouTubeチャンネルでは「愛車のSUBARU インプレッサ WRX STIとの思い出を皆さんに共有していくよ」と説明しており、主に車に関する情報発信を行っている。