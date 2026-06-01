次世代ラッパーを発掘するオーディションプロジェクト番組『RAPSTAR 2026』が、ABEMAにて放送される。

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本番組は、次世代のラッパーが自作のリリックとパフォーマンスで頂点を目指す、ABEMAオリジナルのオーディション番組。参加者は、番組が用意したオリジナルビートを使用し、自身を投影したリリックとパフォーマンス動画を投稿し、シーンで活躍するラッパーたちによる審査を経て、数々のステージを勝ち上がった者だけが、“RAPSTAR”の座を懸けたファイナルステージへと進出する。本シーズンでは、“RAPSTAR”に輝いたラッパーに贈られる活動資金が、シリーズ史上最高額となる1000万円に決定した。

今回のオーディション参加者たちが応募動画で使用するオリジナルビートは、Chaki Zulu、D3adStock、GRADIS NICE、krynX、Lion Melo、Neetz、rxlら7名が手がけたものとなる。

また、『RAPSTAR 2026』が主催するHIPHOPイベントであり、決勝戦『RAPSTAR 2026 FINALS』が行われる『STARZ 2026』も12月29日に開催される。

『RAPSTAR 2026』の参加応募は、本日6月1日17時よりスタート。締切は、2026年6月12日23時59分まで。応募方法など詳細は番組公式サイトで確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）