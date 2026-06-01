

支線バスFLAt お試し乗車券

岡山市は2025年4月に運行を開始した公設民営方式の路線バス「FLAt」の利用を促そうと、無料乗車キャンペーンを始めました。

（記者リポート）

「岡山市が発行したこちらのお試し乗車券を使うことで、公設民営の支線バスFLAtを無料で利用できます」

通常一律200円の運賃が無料になる「お試し乗車券」は、路線バス「FLAt」の沿線にあるJRの駅や商業施設など約50カ所のほか、バスの車内で受け取ることができます。

「FLAt」は車両の購入費やバス停の整備費を岡山市が負担し、運行を民間の事業者が担う公設民営方式で2025年4月に開設。現在は7路線で運行しています。

ただ、1便あたりの平均利用者数は3.1人で、路線の維持に必要とされる7人を下回っています。市は、無料乗車キャンペーンにより、まずは乗るきっかけをつくりたいとしています。

（利用した人は―）

「路線としては採算がとれる、とれないという話も聞いていたので、ぜひ頑張って（利用者を）増やしてもらいたい」

「家の近くまでバスが通っているから便利がいい。（Q.バスは残ってほしい？）はい。バスはお金を払ってでも」

このキャンペーンは7月31日まで行われています。