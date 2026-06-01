■これまでのあらすじ

食事会の最後に、義母は香奈に相談なく手土産を用意していた。「嫁が多少出来が悪くても誠一がしっかりしてるから安心」と笑う義母。香奈は「恥をかかされた」思うが、夫は「母さんはそんなつもりじゃないよ」とあしらう。香奈にはもう何が正しいのかわからなかった。



誠一さんはお義母さんの言いなり。お義母さんに別れろって言われたら、あっさり受け入れちゃうのかな…。私たち、これからふたりで幸せな家庭を築いていけるの…？

さらに結婚式休暇が明けて出社すると、新婦側に参列者がいなかったことがすでに噂になっていました。家では誠一さんとすれ違ったまま、職場でも居場所がない…。でも、こうなったのは全部自分のせい。自分の無神経さのツケなんだー…そう思っていた私のもとに、同僚たちが現れて…。

※この漫画は実話を元に編集しています

この話のイラストは、一部下記クレジットの写真を使用しています。

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脚本:みゆき、イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)