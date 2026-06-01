◆東京六大学野球春季リーグ戦最終週最終日▽慶大３―０早大（１日・神宮）

１勝１敗のタイで迎えた早慶３回戦は、慶大が早大を下し、５季ぶり４１度目の優勝を決めた。全５校から勝ち点を奪う「完全優勝」で、２４年秋から３季連続５位に沈んだ屈辱から、見事にＶ字回復を遂げた。今秋ドラフト候補のエース左腕・渡辺和大投手（４年＝高松商）が先発、救援、先発と早慶戦３連投。８回を５安打無失点、１１三振を奪う快投で早大打線を封じ、７勝目。１・２８で最優秀防御率とベストナインの２冠に輝いた。

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愛する仲間に押し上げられ、神宮の夏空に７度、舞った。ゲームセットの瞬間、こみ上げる感情を制御できず、泣き続けた左腕が、ようやく心から笑顔になった。

「昨日、打たれた後でも、次もあるのでみんなの前でも感情を出せず…。『次、切り替えて』みたいな感じで頑張っていたんで。絶対に勝たないと、という重圧は今季一番すごかった。自分の仕事が、なんとかできたと。体力の限界と、本当に優勝できてよかったっていう気持ちで…もう涙が止まらなかったです」

３０日の早慶１回戦は７回１失点で６勝目。令和初の天覧試合となった３１日の同２回戦では１点リードの９回、救援した。だが早大打線が意地の攻撃を見せ、逆転サヨナラ負けを喫した。

「チームに心配はかけられない。マックさん（上田誠コーチ）から『明日どうする？』と言われ、『ワンアウトでも取るんで、行かせてください』と。１回で降りてもいいから、ワンアウトでも多く取って、次に回すっていう気持ちで投げました」

天覧試合の夜。たいていのことは寝れば治る性分だが、布団に入っても悔しい思いは消えなかった。

「涙が出てきそうになって。このまま試合入っても、やっぱ良くないなと。１回、感情出そうと思って」

この日の朝７時。合宿上のトイレに駆け込んだ。

一人で泣いた。

「一旦もうリセットのつもりで泣いちゃおうと。それが逆に良かったですね。もう意外とそこでスッキリして」

心を整え、再び神宮のマウンドに立ち、強い気持ちで好敵手を封じた。

尊敬する人には高松商（香川）時代のチームメート、巨人の浅野翔吾を挙げる。夢は「浅野翔吾とプロ野球の舞台で対戦すること」。前夜も連絡があった。さりげない気遣いがうれしかった。

浅野選手には、どんな報告をしたいですか。そんな問いに、笑顔でこう答えた。

「巨人に、いい報告してくれと言いたいです」

涙の数だけ、若者は強くなる。この春、投げた球数は８８６球。陸の王者のエースにふさわしい、熱投だった。（加藤 弘士）