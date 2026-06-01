錦鯉“将棋の駒”になって「こんにちはー！」 15年前の写真公開も自虐「我々くらいになると…」
お笑いコンビ・錦鯉が1日、都内で行われた『J:COM杯 3月のライオン子ども将棋大会 第15回大会開催記念イベント』に出席。将棋の駒として登場した。
【写真】そんなに変わらない？15年前の錦鯉の写真
JCOM、囲碁将棋チャンネルは、羽海野チカ作の高校生プロ棋士を主人公にした漫画「3月のライオン」とコラボした将棋大会「J:COM杯 3月のライオン 子ども将棋大会」を全国各都市で開催。本大会は、小中学生に将棋の楽しさを知ってもらうとともに、将来の棋士を目指す小中学生の登竜門となることを願って2012年から行っている。
当日は、大会15周年を祝して、コンビ結成15年目を迎える、お笑い芸人・錦鯉、プロ棋士の豊島将之九段、大会参加者の子どもたちが登壇。錦鯉の2人は、将棋の駒「王将」「歩兵」をモチーフにした被り物で登場したが、「歩」を被った長谷川雅紀が、「王将」を被った渡辺に「ズルいよー」と嫉妬する一幕もあった。
イベントでは、15年前の錦鯉の写真も公開。渡辺が「我々くらいになると、そんなに変わらないですね」と自虐を交えて語る中、長谷川は「この頃は髪の毛があって、奥歯がなかったんです。今は逆です」と笑わせていた。
【写真】そんなに変わらない？15年前の錦鯉の写真
JCOM、囲碁将棋チャンネルは、羽海野チカ作の高校生プロ棋士を主人公にした漫画「3月のライオン」とコラボした将棋大会「J:COM杯 3月のライオン 子ども将棋大会」を全国各都市で開催。本大会は、小中学生に将棋の楽しさを知ってもらうとともに、将来の棋士を目指す小中学生の登竜門となることを願って2012年から行っている。
イベントでは、15年前の錦鯉の写真も公開。渡辺が「我々くらいになると、そんなに変わらないですね」と自虐を交えて語る中、長谷川は「この頃は髪の毛があって、奥歯がなかったんです。今は逆です」と笑わせていた。