◇サッカー キリンチャレンジカップ2026 日本 1-0 アイスランド〈5月31日、MUFGスタジアム(国立競技場)〉

サッカー日本代表はFIFAワールドカップ2026開幕前の壮行試合に勝利。森保一監督が会見で試合を振り返りました。

試合は両チーム無得点の後半42分、MF/FW小川航基選手のヘディングゴールで1点をあげて勝利。森保監督は「アイスランドもいいチームでタフな試合に。なかなか(ゴールを)こじあけるのが難しく、時折相手のカウンターを受けたり押し込まれてピンチもあったが、こういう難しい試合を無失点に抑えて勝てた。(W杯本番では)こういう試合もあると思うので、自分たちが崩れず最後に得点を奪って勝つという、いい予行演習になった」と、収穫を語ります。

終了間際に得点が生まれ、W杯前最後の試合に勝利して本大会へ臨めることには喜んだものの、「この親善試合に勝ったからといってW杯での勝利が約束されているわけではない。W杯という公式戦では別の戦いがあるのでしっかり切り替え、有頂天にならないように」と気を引き締めます。

本大会で使用される新ルールが適用されたこの試合。日本の得点時はルールの影響でアイスランドがピッチ上に1人少ないタイミングでした。「我々は準備していたので痛手にはならなかった。交代時やケガからピッチに戻る際などこれまでのようにタイミング良くすぐ戻れなくなるので、相手のチャンスにならないよう気をつけて対応しないといけない」とコメントしました。

会見終了時には森保監督が「またワールドカップも一緒に戦ってください。よろしくお願いします」と一礼。本大会へ臨む指揮官へ報道陣からは拍手が起こりました。