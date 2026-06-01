ドンデコルテ渡辺、“弱さ”を抱える人を招いて鍋会を主宰！「バラバラマンスリー」6月のラインナップ解禁

平日深夜に放送しているバラエティゾーン「バラバラ大作戦」。月曜〜木曜の深夜2：45〜3：05にはチャレンジ枠「バラバラマンスリー」が設置されており、このたび2026年6月のラインナップが解禁された。

本日6月1日（月）からスタートするのは――

・月曜『カラタチ福留ワンナイト』＜MC：カラタチ、福留光帆＞

・火曜『スポンジ・シノ2』＜MC：篠塚大輝（timelesz）＞

・水曜『劇団ひとりのおひとり上手』＜MC：劇団ひとり＞

・木曜『ドンデコルテ銀次と弱者たちの鍋会』＜MC：渡辺銀次（ドンデコルテ）、小橋共作（ドンデコルテ）＞

――というバラエティ豊かな4本の新コンテンツだ。

◆新たな“推し”探しに奮闘!?

月曜に登場する『カラタチ福留ワンナイト』は、ダブルオタク漫才で人気急上昇中のお笑いコンビ・カラタチ（前田壮太、大山和也）と元AKB48メンバーで現在大ブレイク中の福留光帆が初タッグ＆地上波初冠番組。

“推し”の卒業が発表されて生きがいを失ったカラタチが、多趣味な福留とともに新たな推し探しに乗りだす。

ナイトスポットやイケてるスポットに訪れては未知の体験に挑むが、はたしてカラタチは推しを見つけられるのか？ それとも“ワンナイト”で終わってしまうのか？

カラタチ・大山は「最初ドッキリだと思ってたから、初回収録が終わって“あ、これほんとなんだ”と思いました」と、なかなか初冠番組が信じられなかった様子。

初回収録では初共演の福留の気遣いに「カメラが回ってないところでもラフな感じで話しかけてくれて…」と感動したことを語り、前田もまた「最終回で俺たち“今後の推しは福留さんです”ってなる可能性あるよ」と同意した。

一方、カラタチから絶賛された福留は「冠番組をやらせてもらうのは初めてなので、ここから大事に大事に育てて、番組を大きくしていけたら」とこの企画への思い入れを告白。

「カラタチのお2人とは同じ星の感じがするので、もっとお2人と仲良くなりつつ、ワンナイトで番組を終わらせないように頑張りたいと思います」と意気込んでいる。

◆timelesz篠塚が“吸収力”を見せつける

火曜は、篠塚大輝（timelesz）がMCを務める『スポンジ・シノ2』。今年1月、『バラバラマンスリー』に鮮烈登場、大反響を巻き起こした『スポンジ・シノ』の第2弾だ。

ダンス、歌が未経験ながら、驚異の吸収力でオーディションを勝ち抜いた篠塚が、アイドルとしてさらに飛躍を遂げるため、芸能界で使える知識や技をスポンジのように吸収していく姿を追いかけるバラエティ。

前回よりもさらにパワーアップした“吸収力”で、知られざるエンタメの“ルール“、そして“熟練の技術“を学んでいく。

担当の秦一貴プロデューサーは、「『スポンジ・シノ』が帰ってきました！ 今回も皆さんの期待を裏切りません！ 篠塚さんがさらにパワーアップした“吸収力”を見せてくれます！」と、さらなる進化を宣言。

今回は、番組初のロケも敢行する予定だ。篠塚がどんなことを吸収し、どのように成長するのか、目が離せない。

◆劇団ひとりが孤高のソロ活“おひとり趣味”を体験！

水曜に登場するのは、『劇団ひとりのおひとり上手』。結婚率低下や未婚率上昇により、ひとりで生きることが日本のスタンダードとなった現代。

この番組では、世に溢れる多種多様な“ひとりでもできる趣味”に劇団ひとりが体当たりで挑戦していく。

劇団ひとりは、「これまで興味のある趣味はひと通りやってきたので、今回はあえて“自分がやらないであろう趣味をどんどんやらせて下さい”とお願いしました。初回は確かに自分からは手を出さない趣味で、本当に面白かった！ この番組を観て、新しく趣味を見つけるきっかけにしてほしいです！」と、未知の世界との出会いに大興奮。

担当の澤田晋プロデューサーも「多趣味で知られる劇団ひとりさんが、さまざまな趣味に没頭します。自宅で作る二郎系ラーメンから、コーヒー、オーディオ、ひとりバーレスクまであらゆる“おひとり趣味”を体験。大人がひとりで味わう至福の時間を、ぜひ一緒にご堪能ください」とみどころを紹介している。

◆ドンデコルテが“弱者”を迎えて鍋の会を開催!?

木曜は、『ドンデコルテ銀次と弱者たちの鍋会』を放送する。

『M-1グランプリ2025』で準優勝、『R-1グランプリ2026』でもファイナリストとして注目を浴びた渡辺銀次と小橋共作のお笑いコンビ・ドンデコルテ。

最近では、チャーハンなどの料理動画でも大バズリしている渡辺。「厚生労働省の定めた基準によると、貧困層に属します」「国も認める低所得」という自虐フレーズで知られ、どん底時代、いわば“弱者”として生きてきた彼が、この番組では自分と同様、さまざまな“弱さ”を抱えるゲストたちを招いて鍋を囲む会を主宰する。

“同居人”として、相方の小橋も出演。初回＆2週目のゲストには、アントニー（マテンロウ）、井口浩之（ウエストランド）、高木晋哉（ジョイマン）、高野正成（きしたかの）、向井慧（パンサー）という、一見弱さとは無縁とも思える豪華メンバーで“弱者おじさんの会”を開催。

続く3＆4週目には、鈴木奈々、なえなの、松浦志穂（スパイク）、山粼ケイ（相席スタート）、吉田結衣（カーネーション）ら女性陣をゲストに迎え、“こじらせ女子たちの鍋会”を開催することに。はたしてどんな話題が飛び出すのか？