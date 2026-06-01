「日経225ミニ」手口情報（1日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限17万1669枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月1日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の17万1669枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 171669( 171669)
ソシエテジェネラル証券 128857( 128857)
バークレイズ証券 61954( 61954)
SBI証券 70995( 32995)
松井証券 20682( 20682)
楽天証券 39891( 16809)
サスケハナ・ホンコン 14418( 14418)
日産証券 13263( 13263)
JPモルガン証券 7622( 7622)
三菱UFJeスマート 11934( 6992)
モルガンMUFG証券 6846( 6690)
BNPパリバ証券 5089( 5089)
ビーオブエー証券 4505( 4505)
広田証券 4335( 4335)
野村証券 4418( 4160)
マネックス証券 4090( 4090)
ゴールドマン証券 2719( 2719)
フィリップ証券 2422( 2422)
みずほ証券 2571( 2415)
インタラクティブ証券 2006( 2006)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 3841( 3841)
ABNクリアリン証券 3020( 3020)
バークレイズ証券 2655( 2655)
楽天証券 403( 295)
SBI証券 469( 211)
フィリップ証券 178( 178)
松井証券 146( 146)
マネックス証券 134( 134)
三菱UFJeスマート 159( 113)
日産証券 58( 58)
ドイツ証券 30( 30)
豊証券 23( 23)
JPモルガン証券 12( 12)
立花証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 203( 203)
ABNクリアリン証券 195( 195)
フィリップ証券 42( 42)
松井証券 39( 39)
SBI証券 32( 18)
楽天証券 23( 13)
三菱UFJeスマート 14( 12)
JPモルガン証券 11( 11)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 171669( 171669)
ソシエテジェネラル証券 128857( 128857)
バークレイズ証券 61954( 61954)
SBI証券 70995( 32995)
松井証券 20682( 20682)
楽天証券 39891( 16809)
サスケハナ・ホンコン 14418( 14418)
日産証券 13263( 13263)
JPモルガン証券 7622( 7622)
三菱UFJeスマート 11934( 6992)
モルガンMUFG証券 6846( 6690)
BNPパリバ証券 5089( 5089)
ビーオブエー証券 4505( 4505)
広田証券 4335( 4335)
野村証券 4418( 4160)
マネックス証券 4090( 4090)
ゴールドマン証券 2719( 2719)
フィリップ証券 2422( 2422)
みずほ証券 2571( 2415)
インタラクティブ証券 2006( 2006)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 3841( 3841)
ABNクリアリン証券 3020( 3020)
バークレイズ証券 2655( 2655)
楽天証券 403( 295)
SBI証券 469( 211)
フィリップ証券 178( 178)
松井証券 146( 146)
マネックス証券 134( 134)
三菱UFJeスマート 159( 113)
日産証券 58( 58)
ドイツ証券 30( 30)
豊証券 23( 23)
JPモルガン証券 12( 12)
立花証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 203( 203)
ABNクリアリン証券 195( 195)
フィリップ証券 42( 42)
松井証券 39( 39)
SBI証券 32( 18)
楽天証券 23( 13)
三菱UFJeスマート 14( 12)
JPモルガン証券 11( 11)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース