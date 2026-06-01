　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月1日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の17万1669枚だった。

◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　171669(　171669)
ソシエテジェネラル証券　　　128857(　128857)
バークレイズ証券　　　　　　 61954(　 61954)
SBI証券　　　　　　　 　　　 70995(　 32995)
松井証券　　　　　　　　　　 20682(　 20682)
楽天証券　　　　　　　　　　 39891(　 16809)
サスケハナ・ホンコン　　　　 14418(　 14418)
日産証券　　　　　　　　　　 13263(　 13263)
JPモルガン証券　　　　　　　　7622(　　7622)
三菱UFJeスマート　　　　　　 11934(　　6992)
モルガンMUFG証券　　　　　　　6846(　　6690)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　5089(　　5089)
ビーオブエー証券　　　　　　　4505(　　4505)
広田証券　　　　　　　　　　　4335(　　4335)
野村証券　　　　　　　　　　　4418(　　4160)
マネックス証券　　　　　　　　4090(　　4090)
ゴールドマン証券　　　　　　　2719(　　2719)
フィリップ証券　　　　　　　　2422(　　2422)
みずほ証券　　　　　　　　　　2571(　　2415)
インタラクティブ証券　　　　　2006(　　2006)

◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　3841(　　3841)
ABNクリアリン証券　　 　　　　3020(　　3020)
バークレイズ証券　　　　　　　2655(　　2655)
楽天証券　　　　　　　　　　　 403(　　 295)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 469(　　 211)
フィリップ証券　　　　　　　　 178(　　 178)
松井証券　　　　　　　　　　　 146(　　 146)
マネックス証券　　　　　　　　 134(　　 134)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 159(　　 113)
日産証券　　　　　　　　　　　　58(　　　58)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　30(　　　30)
豊証券　　　　　　　　　　　　　23(　　　23)
JPモルガン証券　　　　　　　　　12(　　　12)
立花証券　　　　　　　　　　　　 1(　　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　　 1)

◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　 203(　　 203)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 195(　　 195)
フィリップ証券　　　　　　　　　42(　　　42)
松井証券　　　　　　　　　　　　39(　　　39)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　32(　　　18)
楽天証券　　　　　　　　　　　　23(　　　13)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　14(　　　12)
JPモルガン証券　　　　　　　　　11(　　　11)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　　 1)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース