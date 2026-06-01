「TOPIX先物」手口情報（1日夜間） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限1万2767枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月1日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万2767枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 12767( 12767)
ABNクリアリン証券 12061( 12061)
バークレイズ証券 9525( 9525)
JPモルガン証券 4190( 4190)
ゴールドマン証券 4017( 3813)
ビーオブエー証券 3082( 3082)
UBS証券 2884( 2884)
モルガンMUFG証券 1821( 1821)
サスケハナ・ホンコン 1366( 1366)
BNPパリバ証券 432( 432)
日産証券 282( 282)
シティグループ証券 1863( 253)
SBI証券 174( 174)
ドイツ証券 131( 131)
広田証券 91( 91)
野村証券 60( 60)
みずほ証券 48( 48)
三菱UFJeスマート 43( 43)
インタラクティブ証券 28( 28)
HSBC証券 18( 18)
SMBC日興証券 48( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
UBS証券 14( 14)
ABNクリアリン証券 10( 10)
SBI証券 5( 5)
ドイツ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 12767( 12767)
ABNクリアリン証券 12061( 12061)
バークレイズ証券 9525( 9525)
JPモルガン証券 4190( 4190)
ゴールドマン証券 4017( 3813)
ビーオブエー証券 3082( 3082)
UBS証券 2884( 2884)
モルガンMUFG証券 1821( 1821)
サスケハナ・ホンコン 1366( 1366)
BNPパリバ証券 432( 432)
日産証券 282( 282)
シティグループ証券 1863( 253)
SBI証券 174( 174)
ドイツ証券 131( 131)
広田証券 91( 91)
野村証券 60( 60)
みずほ証券 48( 48)
三菱UFJeスマート 43( 43)
インタラクティブ証券 28( 28)
HSBC証券 18( 18)
SMBC日興証券 48( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
UBS証券 14( 14)
ABNクリアリン証券 10( 10)
SBI証券 5( 5)
ドイツ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース