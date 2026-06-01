　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月1日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万2767枚だった。

◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　 12767(　 12767)
ABNクリアリン証券　　 　　　 12061(　 12061)
バークレイズ証券　　　　　　　9525(　　9525)
JPモルガン証券　　　　　　　　4190(　　4190)
ゴールドマン証券　　　　　　　4017(　　3813)
ビーオブエー証券　　　　　　　3082(　　3082)
UBS証券　　　　　　　 　　　　2884(　　2884)
モルガンMUFG証券　　　　　　　1821(　　1821)
サスケハナ・ホンコン　　　　　1366(　　1366)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 432(　　 432)
日産証券　　　　　　　　　　　 282(　　 282)
シティグループ証券　　　　　　1863(　　 253)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 174(　　 174)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 131(　　 131)
広田証券　　　　　　　　　　　　91(　　　91)
野村証券　　　　　　　　　　　　60(　　　60)
みずほ証券　　　　　　　　　　　48(　　　48)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　43(　　　43)
インタラクティブ証券　　　　　　28(　　　28)
HSBC証券　　　　　　　　　　　　18(　　　18)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　48(　　　 0)

◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　14(　　　14)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　10(　　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　　 5)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　 1(　　　 1)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース