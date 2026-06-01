「日経225先物」手口情報（1日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万1482枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月1日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万1482枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 11482( 10535)
ソシエテジェネラル証券 9329( 8720)
バークレイズ証券 3636( 3603)
サスケハナ・ホンコン 2240( 2240)
モルガンMUFG証券 4307( 1608)
JPモルガン証券 1736( 1245)
みずほ証券 1390( 1210)
野村証券 2122( 956)
SBI証券 1848( 937)
ゴールドマン証券 1020( 923)
松井証券 923( 923)
ドイツ証券 930( 916)
日産証券 720( 720)
BNPパリバ証券 895( 709)
楽天証券 899( 589)
ビーオブエー証券 848( 454)
UBS証券 821( 445)
シティグループ証券 1205( 393)
インタラクティブ証券 356( 356)
大和証券 327( 273)
三菱UFJ証券 175( 0)
岡三証券 60( 0)
三菱UFJeスマート 42( 0)
SMBC日興証券 36( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 851( 701)
SBI証券 483( 415)
ABNクリアリン証券 427( 177)
日産証券 139( 139)
JPモルガン証券 358( 108)
バークレイズ証券 191( 96)
ビーオブエー証券 263( 68)
BNPパリバ証券 158( 58)
大和証券 145( 50)
楽天証券 86( 40)
松井証券 30( 30)
三菱UFJeスマート 25( 19)
マネックス証券 13( 13)
ドイツ証券 10( 10)
みずほ証券 302( 7)
フィリップ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
HSBC証券 200( 0)
三菱UFJ証券 150( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 11482( 10535)
ソシエテジェネラル証券 9329( 8720)
バークレイズ証券 3636( 3603)
サスケハナ・ホンコン 2240( 2240)
モルガンMUFG証券 4307( 1608)
JPモルガン証券 1736( 1245)
みずほ証券 1390( 1210)
野村証券 2122( 956)
SBI証券 1848( 937)
ゴールドマン証券 1020( 923)
松井証券 923( 923)
ドイツ証券 930( 916)
日産証券 720( 720)
BNPパリバ証券 895( 709)
楽天証券 899( 589)
ビーオブエー証券 848( 454)
UBS証券 821( 445)
シティグループ証券 1205( 393)
インタラクティブ証券 356( 356)
大和証券 327( 273)
三菱UFJ証券 175( 0)
岡三証券 60( 0)
三菱UFJeスマート 42( 0)
SMBC日興証券 36( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 851( 701)
SBI証券 483( 415)
ABNクリアリン証券 427( 177)
日産証券 139( 139)
JPモルガン証券 358( 108)
バークレイズ証券 191( 96)
ビーオブエー証券 263( 68)
BNPパリバ証券 158( 58)
大和証券 145( 50)
楽天証券 86( 40)
松井証券 30( 30)
三菱UFJeスマート 25( 19)
マネックス証券 13( 13)
ドイツ証券 10( 10)
みずほ証券 302( 7)
フィリップ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
HSBC証券 200( 0)
三菱UFJ証券 150( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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