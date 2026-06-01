国民的人気アイドルグループの「嵐」が5月31日、26年半の活動に幕を下ろしました。広島のファンやゆかりのある人たちからも、惜別や感謝の言葉が聞かれました。



■10代

「すごい悲しい。ずっとテレビとかで見ていたので。」



■30代

「朝、番組の特集で（ラストライブを）拝見して、号泣して化粧ができなかった。」



■80代

「人間的にも素晴らしい5人組ですよね。ショックだった、年をとっていても。」





ファンの思い出の曲は・・・。■10代「『Happiness』が一番好き。高校の時に、ずっと聞いていた。」■30代「『Happiness』が一番好き。どなたでも寄り添える曲なので、一番好き。」■50代「『Love so sweet』ですかね。よく聞いていた。ドライブする時とか、出かける時ですかね。」広島にもゆかりがあった「嵐」のメンバー。広島市安芸区の矢野南小学校には、以前、松本潤さんが訪れていました。■広島市立矢野南小学校 高橋 京子 元校長「写真を一緒に写してもらっている。みんな喜んでいた。小さい子どもを抱いて写真を撮ったりとか。」訪れたのは2018年の7月。西日本豪雨で被災した約70人が体育館で避難生活を送っていました。■広島市立矢野南小学校 高橋 京子 元校長「来られたとたんに雰囲気が、ぱっと明るくなって、さすがアイドルだなと。気持ちが沈んでいた生活をしている方々なので、一瞬で空気が明るくなったというか、みんな元気になった。（松本さんは）にこやかに『大丈夫ですか？』と話していた。」不安にさいなまれていた被災者に元気を与えてくれた松本さん。今後の被災者支援の取り組みにも期待します。■広島市立矢野南小学校 高橋 京子 元校長「（松本さんの訪問は）すごいみんなの元気につながることができると思うので、いろんなことでつながってほしいなと思う。」一方、こちらは江戸時代の風情を残す竹原市の町並み保存地区。7年前に放送されたCMのロケ地となりました。Q．嵐のメンバーはどちらで撮影した？■ロケ地となった松阪邸の受付「こちらの前とハートの形。幸せのハートというのだが、こちらが（CMで）紹介された。いまだにすごく『幸せのハートどこですか？』とか言われたり、皆さんによく聞かれる。」竹原市の観光協会によると、団体で訪れる女性の観光客が増加。撮影スポットを示したマップを片手に、今もロケ地巡りを楽しんでいるといいます。■ロケ地となった松阪邸の受付「このように竹原をにぎやかして、盛り上げてくださったことをとても感謝している。皆さんに、それぞれこれからも頑張ってもらいたい。」【2026年6月1日 放送】