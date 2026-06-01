ももクロ・百田夏菜子『ドッジ弾子』モデルだった！本人驚き「なんだか不思議」 OP担当でメインPV解禁
テレビアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』（TOKYO MXなど7月6日放送開始）の主題歌情報が解禁された。OPテーマは、ももいろクローバーZの新曲「会心の一劇」に決定し、百田夏菜子は「弾子は私をモデルにしてくださっているとお聞きしました」と驚きのコメントを寄せた。
【動画】ももクロ新曲使用！公開された『ドッジ弾子』メインPV
公開されたメインPVでは、ED主題歌に決定しているi☆Risの「Welcome to あざとさワールド」も使用されており、OP＆ED主題歌の楽曲が解禁。新玉川小中一貫校闘球部の新たな仲間・三笠はこ（CV：上坂すみれ）、火浦颯美（CV：中村カンナ）に加え、弾子たちを待ち構える新たな強敵の聖アローズ闘球部、土佐アタッカーズ、USバッファローズ、ブラックアーマーズの姿も見ることができる。
また、追加キャストも発表され、新玉川小中一貫校闘球部の新たな仲間、三笠はこ役は上坂すみれ、火浦颯美役は中村カンナ、弾子たちを待ち受ける新たな強敵たち五十嵐柔里役は井口裕香）、坂本龍華役は明坂聡美、ゾーイ役はファイルーズあい、御堂蘭役は伊瀬茉莉也が担当する。
『炎の闘球女 ドッジ弾子』は、1990年代に圧倒的な人気を博した『炎の闘球児 ドッジ弾平』の正統続編で、週刊コロコロコミックで2022年より連載中。『炎の闘球児 ドッジ弾平』の主人公・一撃弾平（いちげきだんぺい）の娘、一撃弾子（いちげきだんこ）が主人公で、廃部となってしまった闘球部を復活させるため幼馴染の珍子と一緒に仲間を集め奮闘する熱血スポーツ漫画となっている。
『炎の闘球児 ドッジ弾平』でドッジボールブーム、『爆走兄弟レッツ＆ゴー!!』でミニ四駆ブーム、と漫画をきっかけに社会現象を巻き起こしてきた漫画家・こしたてつひろ氏が描いており、2022年の連載開始からSNSを中心に大きな話題を集め、1話のPVが70万を突破。更新日にはたびたびXのトレンドにランクインするなど、人気WEB漫画のひとつとして注目されている。
■ももいろクローバーZ・百田夏菜子コメント（全文）
この度TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』の主題歌を歌わせていただく事になりました！！そしてなんと…弾子は私をモデルにしてくださっているとお聞きしました。とても嬉しく、なんだか不思議で、ドキドキワクワクしています。主題歌のタイトルは「会心の一劇」です。弾子たちを応援しながら一緒に戦っているような そんな気持ちで歌わせていただきました。仲間って最高だ！！！！みんなで闘魂注入して、熱く楽しんでいきましょう！7月から！！よろしくお願いいたします！！
【放送情報】
TOKYO MX：7月6日(月)より毎週月曜深夜23時から放送
MBS：7月7日(火)より毎週火曜深夜27時から放送
BS11：7月6日(月)より毎週月曜深夜23時から放送
■キャスト
一撃弾子：中山まなか
小仏珍子：前田佳緒里
江袋もち子：関根明良
スーザン・キャノン：大地葉
音花羽仁衣：篠原侑
三笠はこ：上坂すみれ
火浦颯美：中村カンナ
二階堂平子：若井友希
五十嵐柔里：井口裕香
坂本龍華：明坂聡美
ゾーイ：ファイルーズあい
御堂蘭：伊瀬茉莉也
ナレーション・一撃弾平（幼少期）：日高のり子
一撃弾平：小西克幸
小仏珍念：稲田徹
【動画】ももクロ新曲使用！公開された『ドッジ弾子』メインPV
公開されたメインPVでは、ED主題歌に決定しているi☆Risの「Welcome to あざとさワールド」も使用されており、OP＆ED主題歌の楽曲が解禁。新玉川小中一貫校闘球部の新たな仲間・三笠はこ（CV：上坂すみれ）、火浦颯美（CV：中村カンナ）に加え、弾子たちを待ち構える新たな強敵の聖アローズ闘球部、土佐アタッカーズ、USバッファローズ、ブラックアーマーズの姿も見ることができる。
『炎の闘球女 ドッジ弾子』は、1990年代に圧倒的な人気を博した『炎の闘球児 ドッジ弾平』の正統続編で、週刊コロコロコミックで2022年より連載中。『炎の闘球児 ドッジ弾平』の主人公・一撃弾平（いちげきだんぺい）の娘、一撃弾子（いちげきだんこ）が主人公で、廃部となってしまった闘球部を復活させるため幼馴染の珍子と一緒に仲間を集め奮闘する熱血スポーツ漫画となっている。
『炎の闘球児 ドッジ弾平』でドッジボールブーム、『爆走兄弟レッツ＆ゴー!!』でミニ四駆ブーム、と漫画をきっかけに社会現象を巻き起こしてきた漫画家・こしたてつひろ氏が描いており、2022年の連載開始からSNSを中心に大きな話題を集め、1話のPVが70万を突破。更新日にはたびたびXのトレンドにランクインするなど、人気WEB漫画のひとつとして注目されている。
■ももいろクローバーZ・百田夏菜子コメント（全文）
この度TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』の主題歌を歌わせていただく事になりました！！そしてなんと…弾子は私をモデルにしてくださっているとお聞きしました。とても嬉しく、なんだか不思議で、ドキドキワクワクしています。主題歌のタイトルは「会心の一劇」です。弾子たちを応援しながら一緒に戦っているような そんな気持ちで歌わせていただきました。仲間って最高だ！！！！みんなで闘魂注入して、熱く楽しんでいきましょう！7月から！！よろしくお願いいたします！！
【放送情報】
TOKYO MX：7月6日(月)より毎週月曜深夜23時から放送
MBS：7月7日(火)より毎週火曜深夜27時から放送
BS11：7月6日(月)より毎週月曜深夜23時から放送
■キャスト
一撃弾子：中山まなか
小仏珍子：前田佳緒里
江袋もち子：関根明良
スーザン・キャノン：大地葉
音花羽仁衣：篠原侑
三笠はこ：上坂すみれ
火浦颯美：中村カンナ
二階堂平子：若井友希
五十嵐柔里：井口裕香
坂本龍華：明坂聡美
ゾーイ：ファイルーズあい
御堂蘭：伊瀬茉莉也
ナレーション・一撃弾平（幼少期）：日高のり子
一撃弾平：小西克幸
小仏珍念：稲田徹
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