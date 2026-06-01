高橋ひとみ＆箭内夢菜、『多すぎる恋と殺人』出演決定 「もう少し真奈美のお母さんでいたかった」【第9話あらすじ】
俳優・高橋ひとみ＆箭内夢菜が、森カンナが主演を務める、日本テレビ月曜プラチナイト枠ドラマDEEP『多すぎる恋と殺人』（毎週月曜 深0：24）の第10話にゲスト出演することが発表された。出家した真奈美の行く末に迫る第9話は、きょう1日（※9話のみ深0：29〜）に放送される。
【場面写真】迫力！神木譲（前田公輝）の胸ぐらを掴む真奈美（森カンナ）
本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。谷崎真奈美（森）は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠などさまざまなマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美に片思いする後輩刑事・黒岩壮馬（西垣匠）とタッグを組んで、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
高橋は、真奈美の母・谷崎香苗を演じる。出演に際し、「短いシーンでしたが、誰よりも理解して娘を愛しているお母さんだと思いました。こんなお母さんていいなぁと思える可愛らしさと大きさが感じられるお母さんです」と役柄についてコメント。さらに森や西垣との共演については、「あれ？昨日も一緒だった？と思えるほど楽しい撮影でした。もう少し真奈美のお母さんでいたかったです」と思いを明かした。
箭内は、とあるきっかけで真奈美と知り合い大きな影響を受ける、剣持理恵役を演じる。撮影は少し緊張したと明かした箭内だったが、「出し切りました！ぜひ見ていただけたら幸いです」とコメントを寄せた。
今夜放送の第9話では、姿をくらませた真奈美と元夫・桐生徹（青柳翔）の過去が明らかになる。真奈美の50人の“マイラブ”たちを狙った連続殺人事件で自首してきた神木譲（前田公輝）が、何者かに殺害された。凶器のナイフに付着していた指紋と目撃情報から、犯人は逃走中の桐生であることが濃厚に。桐生の元妻であり、事件の直前まで神木と一緒にいた真奈美は、再び自宅謹慎を言い渡されてしまう…。とうとう真奈美は、「マイラブと会うの…もうやめようと思う」と、脱マイラブ宣言。そのまま行方をくらまし寺に出家する。逃亡を続ける桐生の目的は一体何なのか。
【コメント全文】
■高橋ひとみ
真奈美の母、香苗は自分は旦那さん一筋ですが娘のそういう生き方もあるよねと信頼しているお母さんです。本当なら心配でならないと思うのに、短いシーンでしたが、誰よりも理解して娘を愛しているお母さんだと思いました。こんなお母さんていいなぁと思える可愛らしさと大きさが感じられるお母さんです。久しぶりに共演させていただいた森カンナさんと初共演の西垣匠さんとは、あれ？昨日も一緒だった？と思えるほど楽しい撮影でした。もう少し真奈美のお母さんでいたかったです。
■箭内夢菜
この度、ドラマ｢多すぎる恋と殺人｣ 剣持理恵役を演じさせていただきました。これまで次々と連続殺人が続き、まだまだ真相がわからない中、11話では森カンナさん演じる主人公・真奈美と理恵がぶつかり合うことによって、真奈美の心の内も明かされるとても大切なお話です。それぞれの人生の生き方や、辛い過去との向き合い方を改めて考えさせられます。撮影は少し緊張しましたが、出し切りました！ぜひ見ていただけたら幸いです。
【場面写真】迫力！神木譲（前田公輝）の胸ぐらを掴む真奈美（森カンナ）
本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。谷崎真奈美（森）は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠などさまざまなマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美に片思いする後輩刑事・黒岩壮馬（西垣匠）とタッグを組んで、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
箭内は、とあるきっかけで真奈美と知り合い大きな影響を受ける、剣持理恵役を演じる。撮影は少し緊張したと明かした箭内だったが、「出し切りました！ぜひ見ていただけたら幸いです」とコメントを寄せた。
今夜放送の第9話では、姿をくらませた真奈美と元夫・桐生徹（青柳翔）の過去が明らかになる。真奈美の50人の“マイラブ”たちを狙った連続殺人事件で自首してきた神木譲（前田公輝）が、何者かに殺害された。凶器のナイフに付着していた指紋と目撃情報から、犯人は逃走中の桐生であることが濃厚に。桐生の元妻であり、事件の直前まで神木と一緒にいた真奈美は、再び自宅謹慎を言い渡されてしまう…。とうとう真奈美は、「マイラブと会うの…もうやめようと思う」と、脱マイラブ宣言。そのまま行方をくらまし寺に出家する。逃亡を続ける桐生の目的は一体何なのか。
【コメント全文】
■高橋ひとみ
真奈美の母、香苗は自分は旦那さん一筋ですが娘のそういう生き方もあるよねと信頼しているお母さんです。本当なら心配でならないと思うのに、短いシーンでしたが、誰よりも理解して娘を愛しているお母さんだと思いました。こんなお母さんていいなぁと思える可愛らしさと大きさが感じられるお母さんです。久しぶりに共演させていただいた森カンナさんと初共演の西垣匠さんとは、あれ？昨日も一緒だった？と思えるほど楽しい撮影でした。もう少し真奈美のお母さんでいたかったです。
■箭内夢菜
この度、ドラマ｢多すぎる恋と殺人｣ 剣持理恵役を演じさせていただきました。これまで次々と連続殺人が続き、まだまだ真相がわからない中、11話では森カンナさん演じる主人公・真奈美と理恵がぶつかり合うことによって、真奈美の心の内も明かされるとても大切なお話です。それぞれの人生の生き方や、辛い過去との向き合い方を改めて考えさせられます。撮影は少し緊張しましたが、出し切りました！ぜひ見ていただけたら幸いです。