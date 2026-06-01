映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」、日本の興収70億円＆動員500万人を突破
【映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」】 4月24日 公開
アニメ映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」について日本における累計興行収入が70億円を突破し、動員の累計は500万人を突破したことが明らかになった。
「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」は4月24日に上映が開始され、公開6週目を迎えているが、興行収入ならびに累計の動員数で大台を突破した。興行収入については2026年度に公開された洋画作品の記録の更新を続けており、今後の伸びも期待される。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』- 『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』公式 (@mariomoviejp) June 1, 2026
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大ヒット上映中??… pic.twitter.com/sVgnuXD7ma
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