【映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」】 4月24日 公開

アニメ映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」について日本における累計興行収入が70億円を突破し、動員の累計は500万人を突破したことが明らかになった。

「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」は4月24日に上映が開始され、公開6週目を迎えているが、興行収入ならびに累計の動員数で大台を突破した。興行収入については2026年度に公開された洋画作品の記録の更新を続けており、今後の伸びも期待される。

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