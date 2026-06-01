羊宮妃那さん直筆サイン色紙が当たる！ ミリオンモンスター「声優・羊宮妃那直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン」

記事ポイント スマホRPG「ミリオンモンスター」の新キャラクター「極彩蛇姫ネロア」リリースを記念し、声優・羊宮妃那さんの直筆サイン色紙が抽選で5名に当たるキャンペーンが6月15日まで開催中です応募方法はXの公式アカウントフォロー＆対象ポストのリポストのみ、無料アプリゲームのユーザーも未プレイの方も参加できます羊宮妃那さんは「僕の心のヤバイやつ」山田杏奈役や「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」ララァ・スン役など人気作品に出演する実力派声優です スマホRPG「ミリオンモンスター」の新キャラクター「極彩蛇姫ネロア」リリースを記念し、声優・羊宮妃那さんの直筆サイン色紙が抽選で5名に当たるキャンペーンが6月15日まで開催中です応募方法はXの公式アカウントフォロー＆対象ポストのリポストのみ、無料アプリゲームのユーザーも未プレイの方も参加できます羊宮妃那さんは「僕の心のヤバイやつ」山田杏奈役や「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」ララァ・スン役など人気作品に出演する実力派声優です

スマホRPG「ミリオンモンスター」が、新キャラクター「極彩蛇姫ネロア」のリリースに合わせ、声優・羊宮妃那さんの直筆サイン色紙プレゼントキャンペーンを2026年6月1日（月）18:00より開始します。

Xのフォロー＆リポストで抽選5名にプレゼントされるもので、当選者への当選連絡はXダイレクトメッセージとゲーム内メッセージで行われます。

ミリオンモンスター「声優・羊宮妃那直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン」

開催期間：2026年6月1日（月）18:00〜2026年6月15日（月）23:59応募方法：Xアカウント「【公式】ミリオンモンスター（@mmon_ex）」をフォロー＆対象ポストをリポスト賞品：極彩蛇姫ネロア役・羊宮妃那さんの直筆サイン色紙当選人数：5名対象：日本国内在住の方（海外発送不可）タイトル：ミリオンモンスター（無料・一部アイテム課金あり）対応機種：iOS 13.0以降 / Android 6.0以降

EXが運営するスマホRPG「ミリオンモンスター」は、新キャラクター「極彩蛇姫ネロア」のリリースを記念してプレゼントキャンペーンを実施しています。

賞品は「極彩蛇姫ネロア」役を担当する声優・羊宮妃那さんが直接書き下ろした色紙で、抽選で5名に届けられます。

転売防止のため、各色紙には当選者の名前またはシリアルナンバー（またはその両方）が事務局側で記入される場合があります。

新キャラクター「極彩蛇姫ネロア」

「ミリオンモンスター」に新たに登場した「極彩蛇姫ネロア」は、声優・羊宮妃那さんが演じる新キャラクターです。

今回のキャンペーンは同キャラクターのリリースに合わせて企画されており、直筆サイン色紙にも「極彩蛇姫ネロア」のビジュアルが使われています。

声優・羊宮妃那さんのプロフィール

羊宮妃那（ようみや ひな）さんは奈良県出身、青二プロダクション所属の女性声優です。

2000年3月26日生まれで、2020年に青二プロダクションへ所属しました。

アニメ「僕の心のヤバイやつ」山田杏奈役、「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」ララァ・スン役など幅広いジャンルの人気作品に出演しており、近年注目度が高まっている実力派声優として知られています。

応募方法と当選連絡について

応募はXの公式アカウント「【公式】ミリオンモンスター（@mmon_ex）」をフォローし、対象ポストをリポストすることで完了します。

Xアカウントを非公開設定にしている場合は応募対象外となります。

抽選結果は当選者のみにXダイレクトメッセージおよびゲーム内メッセージで通知されます。

当選後にフォローを解除した場合や、メッセージに記載の期限内に返信がなかった場合は当選権利が無効になります。

「ミリオンモンスター」では2026年5月にも声優・中村カンナさんの直筆サイン色紙が当たるキャンペーンが実施されており、人気声優とのコラボキャンペーンが継続的に展開されています。

「極彩蛇姫ネロア」の直筆サイン色紙は5名限定のレアな賞品で、羊宮妃那さんが直接書き下ろした一点ものです。

応募期間は2026年6月15日（月）23:59までで、「ミリオンモンスター」のプレイ有無にかかわらずXアカウントがあれば参加できます。

ミリオンモンスター「声優・羊宮妃那直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. キャンペーンへの応募に「ミリオンモンスター」のプレイは必要ですか？

A. アプリのプレイは応募条件に含まれていません。

Xアカウントで「【公式】ミリオンモンスター（@mmon_ex）」をフォローし、対象ポストをリポストすることが応募条件です。

ただしXアカウントを非公開設定にしている場合は応募対象外となります。

Q. 直筆サイン色紙はどのようなものですか？

A. 「極彩蛇姫ネロア」役を担当する声優・羊宮妃那さんが直接書き下ろした色紙です。

転売防止のため、当選者の名前またはシリアルナンバー（またはその両方）が事務局側で記入される場合があります。

海外への配送は対応しておらず、日本国内在住の方のみが対象です。

Q. 当選はどのように通知されますか？

A. 当選者には事務局からXダイレクトメッセージおよびゲーム内メッセージで連絡されます。

メッセージに記載された期限内に返信がない場合や、当選後に公式Xのフォローを解除した場合は当選権利が無効となります。

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