新英雄「恵比寿」実装、サイン色紙も！ 天空のアムネジア「恵比寿」実装記念・乾夏寧直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン

記事ポイント スマホRPG『天空のアムネジア』に新英雄「恵比寿」が実装され、声優・乾夏寧さんの直筆サイン色紙が合計5名に当たるキャンペーンが開催中です公式X（フォロー＆リポスト）とゲーム内応募の2経路で参加できます応募期間は2026年6月15日（月）15時59分までです スマホRPG『天空のアムネジア』に新英雄「恵比寿」が実装され、声優・乾夏寧さんの直筆サイン色紙が合計5名に当たるキャンペーンが開催中です公式X（フォロー＆リポスト）とゲーム内応募の2経路で参加できます応募期間は2026年6月15日（月）15時59分までです

iOS／Android向けスマホRPG『天空のアムネジア』に新英雄キャラクター「恵比寿」が実装され、そのキャラクターボイスを担当する声優・乾夏寧さんの直筆サイン色紙が合計5名に当たるキャンペーンが2026年6月1日より始まっています。

公式X経由とゲーム内応募の2つのルートが用意されており、ゲームをプレイしていないユーザーも応募できる機会となっています。

天空のアムネジア「恵比寿」実装記念・乾夏寧直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン

開催期間：2026年6月1日（月）00:00〜6月15日（月）15:59対象タイトル：天空のアムネジア（iOS／Android）賞品：乾夏寧さん直筆サイン色紙当選人数：合計5名（公式X経由2名／ゲーム内3名）プレイ料金：無料（一部有料・アイテム課金あり）対応機種：iOS 13.0以降、Android 6.0以降

キャンペーンは、エムスタイルが運営するスマホRPG『天空のアムネジア』の新英雄「恵比寿」リリースを記念して開催されます。

賞品は「恵比寿」役の声優・乾夏寧さんが直接書いたサイン色紙で、転売防止のため当選者の名前またはシリアルナンバーが記入される場合があります。

応募は日本国内在住者が対象で、海外への発送には対応していません。

新英雄「恵比寿」は、ピンク色の髪と和風の装束を身にまとい、剣を携えた女性キャラクターです。

鯛の上に座った全身ポーズで描かれており、夜空・金色の雲・桜を背景にした豪華なキャラクターアートワークが制作されています。

公式X フォロー＆リポストで応募（2名）

公式Xアカウント「【公式】天空のアムネジア（@amnesia_mstyle）」をフォローし、対象ポストをリポストすることで応募が完了します。

抽選で2名に直筆サイン色紙が届きます。

Xアカウントを非公開設定にしている場合は応募対象外となります。

当選者にはXのダイレクトメッセージで連絡が届き、当選後にフォローを解除した場合や期限内に返信がない場合は当選権利が無効となります。

ゲーム内から応募（3名）

『天空のアムネジア』をダウンロードして所定の条件を満たすと応募券が獲得でき、応募専用ページから申し込めます。

こちらは抽選で3名が対象で、当選連絡はゲーム内メッセージで届きます。

アプリはApp StoreとGoogle Playから無料でダウンロードできます。

乾夏寧さんが手書きしたサイン色紙は市販では入手できない非売品で、新英雄「恵比寿」の実装を記念した限定アイテムとなっています。

公式Xとゲーム内の2経路を合わせた当選枠は合計5名で、応募期間は6月15日（月）15時59分までです。

天空のアムネジア「恵比寿」実装記念・乾夏寧直筆サイン色紙プレゼントキャンペーンの紹介でした。

よくある質問

Q. 公式Xとゲーム内の両方に応募することはできますか？

A. 公式Xとゲーム内はそれぞれ独立した応募経路で、両方への応募が可能です。

公式Xからは2名、ゲーム内からは3名が当選対象となっています。

Q. 当選した場合、サイン色紙はどのような状態で届きますか？

A. 転売防止のため、当選者の名前またはシリアルナンバー、あるいはその両方が色紙に記入される場合があります。

配送中の事故や過失による破損については主催者は責任を負わないと案内されています。

Q. 当選の連絡はどのような形で届きますか？

A. 公式X経由で応募した場合はXのダイレクトメッセージで、ゲーム内から応募した場合はゲーム内メッセージで当選連絡が届きます。

連絡に記載された期限内に返信が必要です。

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