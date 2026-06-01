カンテレアナ、THE FIRST TAKE風「歌ってみた動画」に反響「本気エンタメやん」「がちの歌だな！」
YouTubeの「【公式】カンテレアナウンサーチャンネル」でこのほど、高橋真理恵アナ、田中友梨奈アナ、吉原功兼アナによる「歌ってみた動画」を投稿した。
【動画】「本気エンタメやん」THE FIRST TAKE風に歌ってみたカンテレアナ
「【歌ってみたで！】アナウンサーがハチエモンの歌をガチ熱唱?!高橋真理恵×田中友梨奈×吉原功兼 ‐ やっぱハチエモン／THE EIGHTH TAKE」と題した動画で、サムネイルも「THE FIRST TAKE」風。田中アナ念願の企画だったそうで、音響監督という立場で高橋アナや吉原アナに助言や指導、歌割りも担当した。
概要欄にも「この動画はTHE FIRST TAKEさんにリスペクトを込めて、カンテレ技術チームの力を結集し撮影いたしました」とつづっており、動画も「THE FIRST TAKE」風。マイクスタンドだけが立つスタジオに入ってきた3人は緊張した様子。吉原アナは「外郎売」、田中アナはリップロールでウォーミングアップした。
そして、3人が「やっぱハチエモン」の一発撮りに挑戦。楽しみながら抜群のハーモニーを披露。歌い終わると、田中アナが「ばっちり！」と一言。満足そうな笑顔を浮かべていた。
この投稿に「なにこの仕上がり テレビの人たちの本気エンタメやん」「めっちゃいい!!!」「田中アナ生歌でこんな上手かったのか」「がちの歌だな！」といったコメントが寄せられた。
【動画】「本気エンタメやん」THE FIRST TAKE風に歌ってみたカンテレアナ
「【歌ってみたで！】アナウンサーがハチエモンの歌をガチ熱唱?!高橋真理恵×田中友梨奈×吉原功兼 ‐ やっぱハチエモン／THE EIGHTH TAKE」と題した動画で、サムネイルも「THE FIRST TAKE」風。田中アナ念願の企画だったそうで、音響監督という立場で高橋アナや吉原アナに助言や指導、歌割りも担当した。
そして、3人が「やっぱハチエモン」の一発撮りに挑戦。楽しみながら抜群のハーモニーを披露。歌い終わると、田中アナが「ばっちり！」と一言。満足そうな笑顔を浮かべていた。
この投稿に「なにこの仕上がり テレビの人たちの本気エンタメやん」「めっちゃいい!!!」「田中アナ生歌でこんな上手かったのか」「がちの歌だな！」といったコメントが寄せられた。