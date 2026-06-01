◇MLB レイズ5-2エンゼルス(日本時間1日、トロピカーナ・フィールド)

エンゼルスのホセ・シリ選手がグランドスラムを阻止。それとは別のピンチも救っていました。

3回満塁から、タイムリーヒットと四球で押し出しと勝ち越しを許したエンゼルス。空振り三振で2アウト目をとりますが、依然満塁で大量得点のピンチは変わりません。テーラー・ウォールズ 選手の打球は大きく弧を描いてレフトスタンドへ。それをシリ選手がタイミングよくジャンプしフェンスを越えてキャッチ。グランドスラムを阻止しました。

MLB公式はこの好守備を動画で投稿。そのコメントには「ホセ・シリは4点を防いだかもしれない……だが、それ以上に重要なのは、彼がビュッフェを守ったということだ」と書かれています。別角度の動画も投稿されると、フェンスの向こうには料理がビュッフェスタイルで並んでいます。シリ選手がキャッチしたのはまさにその上。もしキャッチしそびれていたら料理に直撃し、スタンドだけでなく、シリ選手にも料理が直撃していたかもしれません。