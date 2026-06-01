元フジテレビのフリーアナウンサー大島由香里（42）が1日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にMCとして生出演。夜逃げする前の神奈川県平塚市の豪邸について言及する一幕があった。

大島は番組内で「中学3年の一家解散の時に」夜逃げを経験したといい、夜逃げ前は平塚市内の豪邸に住んでいたと明かしている。

今放送で年収や自宅が話題で盛り上がった流れで、夜逃げする前の平塚市の豪邸について言及。「小さい時は生まれ育ったのがそこだったから（豪邸と）気付いてなかった」と語った。

マツコ・デラックスから「いつぐらいから気付いた？」と聞かれ、大島は「大人になってからかもしれないです。とんでもない家に住んでたんだなっていうのはそうですね…大学ぐらいで気付きましたね」と返答。さらに「人の家がどうとか気にしたことなかった」と明かした。

神奈川県平塚市出身の大島は成城大卒業後の07年にフジテレビ入社。15年3月に当時フィギュアスケート選手だった小塚崇彦氏と婚約を発表。フジテレビは17年12月31日付で退社した。第1子女児に恵まれたが19年12月末に離婚発表。