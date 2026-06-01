【台風情報】台風6号は2日にかけ沖縄・奄美地方に最接近か　九州南部・奄美地方に線状降水帯発生の可能性　3日にかけ暴風域伴ったまま西・東日本へ

台風第6号は、2日にかけて南西諸島付近を北上し、沖縄地方、奄美地方にかなり接近する見込みです。

その後、3日にかけて暴風域を伴ったまま、西日本から東日本に接近するおそれがあります。

南西諸島は2日にかけて、西日本は2日から3日にかけて、東日本太平洋側は3日、暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

九州南部・奄美地方では、今後、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

台風第6号は、1日午後4時には那覇市の南西にあって、1時間に約20kmの速さで北へ進んでいます。

中心の気圧は975hPa、中心付近の最大風速は30m、最大瞬間風速は45mで、中心の東側185km以内と西側150km以内では、風速25m以上の暴風となっています。

台風は、2日未明にかけて沖縄地方に、2日昼前にかけて奄美地方に、かなり接近する見込みです。

その後、進路を次第に東よりに変え、3日にかけて、本州の南岸を東北東へ進み、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近するおそれがあります。

また、前線が、南西諸島付近から日本の南にのびています。

前線は、台風とともに北上する見込みです。

台風本体と前線の影響で、断続的に猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、南西諸島、西日本と東日本太平洋側の南から南東斜面を中心に、総降水量が多くなる見込みです。

南西諸島、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、猛烈な風が吹く見込みです。

1日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部・奄美地方 30m （45m）

沖縄地方 30m （45m）

2日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

近畿地方 23m （35m）

中国地方 20m （30m）

四国地方 30m （45m）

九州北部地方 25m （35m）

九州南部・奄美地方 30m （45m）

沖縄地方 30m （45m）

3日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東北地方 20m （30m）

関東甲信地方 30m （40m）

東海地方 30m （40m）

近畿地方 30m （45m）

中国地方 20m （30m）

四国地方 30m （45m）

南西諸島、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、うねりを伴って波が高くなり、猛烈なしけとなる見込みです。

1日に予想される波の高さ

九州南部・奄美地方 9m うねりを伴う

沖縄地方 10m うねりを伴う

2日に予想される波の高さ

近畿地方 6m うねりを伴う

四国地方 8m うねりを伴う

九州北部地方 6m うねりを伴う

九州南部・奄美地方 10m うねりを伴う

沖縄地方 9m うねりを伴う

3日に予想される波の高さ

東北地方 6m うねりを伴う

関東甲信地方 10m うねりを伴う

東海地方 8m うねりを伴う

近畿地方 9m うねりを伴う

四国地方 8m うねりを伴う

九州北部地方 5m うねりを伴う

九州南部・奄美地方 5m うねりを伴う

南西諸島、西日本、東日本太平洋側では、猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる見込みです。

1日18時から2日18時までに予想される24時間降水量は多い所で、

中国地方 100mm

四国地方 180mm

九州北部地方 200mm

九州南部・奄美地方 300mm

沖縄地方 180mm

その後、2日18時から3日18時までに予想される24時間降水量は多い所で、

東北地方 120mm

関東甲信地方 300mm

東海地方 300mm

近畿地方 300mm

中国地方 60mm

四国地方 150mm

九州北部地方 80mm

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

南西諸島、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある,

猛烈な風が吹く見込みです。

南西諸島では2日にかけて、西日本太平洋側では2日から3日にかけて、東日本太平洋側では3日は、不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒し、うねりを伴う高波にも厳重に警戒してください。

南西諸島では2日にかけて、西日本では2日から3日にかけて、東日本では3日は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

沖縄地方では1日は、九州では2日は、海岸や河口付近の低地での高潮による浸水や冠水に注意・警戒してください。