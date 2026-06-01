日本テレビ系列は次の日曜日まで、地球のためにいいことを考える、「グッド・フォー・ザ・プラネット・ウィーク」 グップラとしてキャンペーンを展開しています。



今年のテーマは、「明日にちょっといいチョイス」です。



今回チョイスした話題は、自動車の乗り心地の決め手のひとつとなる、“ある製品”をつくる工程で、産業廃棄物として捨てるしかなかったものを新たに生まれ変わらせた横手市の企業の取り組みです。





関円花アナウンサーの取材です。関円花アナウンサー（去年11月）「金曜夕方の情報番組から、平日夕方の報道番組へ。ニュースの出番があると嗅ぎつけてやってきました、関円花です」どんな番組でも全力で。そんなやる気のアクセルを常にふかしている私は、以前、「県産の木材を使った車」という話題を紹介していました。関アナ（去年11月）「到着しました。自然の、木のにおいに包まれて走行しました。木だけに、とってもナチュラルな走行でした」関アナ「あのコメントが正しかったのかどうか…それともスベリ散らかしてしまったのではないかと何度も悩みましたが、まだまだ答えはわかりません。それでも私はめげずに、今回も車に関する話題をお伝えします」車の乗り心地の決め手の一つとなるのが、座席。その座席に使われる“あるもの”を活用してつくるバッグが、横手市のふるさと村の中にある店舗で販売されています。仕事に買い物に。あるいは旅行でも活躍しそうなこのトートバッグ、実は…関アナ「こちらのバッグ何でつくられているんですか？」ヌイテックコーポレーション 大山祐香子さん「自動車用のシートカバーの端材でできてます」関アナ「シートカバーの端材でできてるんですか…このシートカバーの端材でつくるメリットや強みは？」大山さん「とても丈夫で長持ちするところが強みだと思います」バッグは、座席などを覆うカバーをつくる過程で余った合成皮革の切れ端「端材」でつくりました。去年オープンしたこちらの店舗。運営しているのは、自動車のシートカバーなどの生産を手がけている横手市の企業、「ヌイテックコーポレーション」です。バッグづくりを新たに始めたきっかけは、カバーを生産する中で抱いていた、“ある思い”です。ヌイテックコーポレーション 佐藤みゆきさん「やっぱりものづくりに携わっている立場として、使えるものが処分されるっていうのはもったいないな…と思いまして。実際に形にできたことは大きかったです」会社では、横手市内を含む、国内4つの工場で作業を行っています。関アナ「こちらの会社全体で1日に出る不要な端材は1トンですが、その一部がこちらです。細かく裁断された端材が、山のように積み上げられています。こちらの端材、固形燃料などにも活用しようという話にもなったんですが、会社で培われてきた縫製技術などのノウハウを生かして、バッグづくりに活用することに至りました」会社が生産するシートカバーは、国内にある複数の自動車メーカーで採用されています。20年前の会社設立以来、シートカバーの、裁断から縫製までの作業を担い、従業員の技術の向上にも努めてきました。端材を生かすバッグ製作には、そうして会社が培ってきた技術力も生かします。バッグ製作を担当しているのは、まさにシートカバーなどの縫製作業を担ってきた従業員たちです。ヌイテックコーポレーション 大山祐香子さん「端材といってもなんでも使うわけではなくて。色々吟味したり使えるところを探してやったので。素材を選ぶ段階から難しいところがありました」「シートカバーは規格に沿って正確につくるというところがあるんですけど、バッグに関しては、使いやすさだったり、使う人のことを考えてイメージをしながら作っていったので、そこが違いがありました」つくって完成させるだけでなく、価格の設定にも悩んだという初めてのバッグづくり。最近では、クマよけの鈴を製作するなど、様々なチャレンジを続けています。端材の活用という新たな取り組みをきっかけにして、次の世代への技術の継承にも力を入れていきたい考えです。関アナ「これからこのバッグ製作どう展開していきたいですか？」ヌイテックコーポレーション 佐藤みゆきさん「地域のものづくりの技術を伝えていったり、あとは製作体験を通して若い世代にもっとものづくりの楽しさを知ってもらい、技術の継承につなげていきたいです。これからも端材に新たな価値を見出しながら、この取り組みを続けていきたいと思います」商品を販売する店舗では、こうした思いを伝えようと、店を訪れる人たちにバッグづくりを体験してもらう取り組みも続けています。店舗の従業員にも手伝ってもらいながら作り上げていく小さなバッグは、針や糸を使わず、留め具を使って仕上げます。関アナ「では力いっぱい…あらん限りの力を込めて…フッ…プレスしていこうと思います…よいしょ！オイッ！」思いと力を込めたバッグは、10分ほどで、完成。関アナ「できたのは…ミニバッグで～～す！」従業員「おめでとうございま～す」2人「イェ～イ（ハイタッチ）」アイディアと技術を生かし、捨てるしかなかったものを、新たな価値のあるものへ。会社では、ウェブサイトでも商品の販売を始めていて、全国に、新たな取り組みの成果を知ってもらいたい考えです。♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢トートバッグの価格は、サイズによって違いますが、1万円から1万5,000円で、「質がいい割には安い」という声も多いそうです。今回お伝えした内容を含む、グップラの特集は、3日以降TVerでもご覧になれます。※6月1日午後6時15分のABS news every.でお伝えします