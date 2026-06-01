シュウ ウエムラ、表参道ヒルズに「shu:ARTstage」をオープン──AIとアーティストが共創する新たな美の体験
美容の世界では近年、AIやデジタルテクノロジーを活用したパーソナライズ化が急速に進んでいます。肌診断や顔分析によって、一人ひとりに最適な製品やメイクを提案するサービスは、もはや珍しいものではありません。しかし、その先に求められているのは、単なるデータの提示ではなく、“その人らしい美しさ”をどう引き出すかという視点なのかもしれません。
Rendering of shu:ARTstage | Courtesy of shu uemura
日本発のメイクアップアーティストブランド、シュウ ウエムラは、2026年6月19日、表参道ヒルズ西館1階に新たな旗艦店「シュウウエムラ表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage」をオープンします。1983年に創始者・植村秀が表参道に開いた「ビューティブティック1号店」の精神を受け継ぎながら、AIとメイクアップアーティストの感性を融合させた新たなビューティ体験を提案する空間です。
表参道とシュウ ウエムラの歴史
1983年6月19日、植村秀は表参道に「ビューティブティック1号店」をオープンしました。当時としては画期的だったオープンテスター方式を採用し、来店者が自由に製品を試せる環境を整備。まるでアーティストが自身のアトリエを開放するかのような発想は、その後のビューティ業界にも大きな影響を与えました。
Rendering of shu:ARTstage | Courtesy of shu uemura
今回の新店舗は、その原点とも言える表参道に再び構えられる本店です。ブランドの歴史を振り返る場所であると同時に、未来のビューティ体験を発信する拠点として位置付けられています。
Rendering of shu:ARTstage | Courtesy of shu uemura
AIが顔を読む時代
新店舗の最大の特徴は、ブランド初となる「3D フェイス スキャニング」の導入です。わずか1分でAIが顔の骨格バランスを分析し、黄金比に基づいたフェイスデータを可視化。客観的な視点から、その人が持つ骨格の特徴を把握することができます。
3D Face Scanning Visualization | Courtesy of shu uemura
美容業界では近年、データに基づく診断サービスが増加しています。しかしシュウ ウエムラが目指しているのは、単なる分析サービスではありません。
しかし主役はAIではない
3D フェイス スキャニングで得られたデータは、ゴールではなくスタート地点です。
分析結果をもとに、その人らしい魅力をどのように引き出すかを提案するのは、シュウ ウエムラのメイクアップアーティストたち。AIによる客観的な分析と、人間の感性や経験が融合することで、よりパーソナルな美の提案を実現します。
Courtesy of shu uemura
効率化や自動化が進む時代だからこそ、最終的な解釈を人間に委ねる。その姿勢には、創業以来受け継がれてきた「メイクアップはアートである」というブランドの哲学が感じられます。
店舗ではなく「ステージ」
新たな旗艦店として誕生する「shu:ARTstage」という名称も象徴的です。ここでいう“stage”は、単なる販売空間ではありません。メイクアップアーティストと顧客がともに個性美を探求する場所として設計されています。店内ではパーソナルメイクレッスンや限定サービスも展開され、訪れる人それぞれが主役となる体験が用意されています。
Airi Kobayashi/ shu uemura artist
Courtesy of shu uemura
公開された店舗パースからも、その思想がうかがえます。ブランドの象徴である赤を基調とした空間は、まるで舞台装置のような存在感を放ち、商品を並べるだけの売場とは異なる没入感を演出しています。
Rendering of shu:ARTstage | Courtesy of shu uemura
アートと美容の交差点
シュウ ウエムラは、オープンに合わせて現代アーティスト・岩村遠（En Iwamura）とのコラボレーションも実施します。
日本の古代土器などをモチーフにした独自の「ネオ縄文」シリーズで国際的な評価を集める岩村遠の作品世界を取り入れた、表参道ヒルズ本店限定のショッピングバッグやギフトラッピングを展開。アートとメイクアップが自然に交差する体験を提供します。
Courtesy of shu uemura
ブランド創設以来、シュウ ウエムラが大切にしてきたアーティストとの対話が、現代的なかたちで再解釈されているとも言えるでしょう。
岩村遠（En Iwamura） | Courtesy of shu uemura
Beauty Experienceの未来
かつて植村秀が表参道で提案したのは、「化粧品を売る店」ではなく、「美しさを発見する場所」でした。そして2026年、その思想はAIという新たなテクノロジーを取り込みながら進化を続けています。
AIが分析し、アーティストが解釈し、顧客自身が新たな魅力に出会う。shu:ARTstageは、美容の未来が向かうひとつの方向性を示す場所となりそうです。
【INFORMATION】
シュウウエムラ表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage
オープン日：
2026年6月19日（金）
所在地：
東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 西館1F
営業時間：
11:00-20:00（不定休）
主な新サービス：
・3D フェイス スキャニング（無料・予約不要）
・パーソナルメイクレッスン（有料・予約制）
限定企画：
・現代アーティスト 岩村遠とのコラボレーションギフトラッピング
・オープニング限定キット各種
お問い合わせ：
シュウ ウエムラ
TEL：0120-694-666
Rendering of shu:ARTstage | Courtesy of shu uemura
日本発のメイクアップアーティストブランド、シュウ ウエムラは、2026年6月19日、表参道ヒルズ西館1階に新たな旗艦店「シュウウエムラ表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage」をオープンします。1983年に創始者・植村秀が表参道に開いた「ビューティブティック1号店」の精神を受け継ぎながら、AIとメイクアップアーティストの感性を融合させた新たなビューティ体験を提案する空間です。
1983年6月19日、植村秀は表参道に「ビューティブティック1号店」をオープンしました。当時としては画期的だったオープンテスター方式を採用し、来店者が自由に製品を試せる環境を整備。まるでアーティストが自身のアトリエを開放するかのような発想は、その後のビューティ業界にも大きな影響を与えました。
Rendering of shu:ARTstage | Courtesy of shu uemura
今回の新店舗は、その原点とも言える表参道に再び構えられる本店です。ブランドの歴史を振り返る場所であると同時に、未来のビューティ体験を発信する拠点として位置付けられています。
Rendering of shu:ARTstage | Courtesy of shu uemura
AIが顔を読む時代
新店舗の最大の特徴は、ブランド初となる「3D フェイス スキャニング」の導入です。わずか1分でAIが顔の骨格バランスを分析し、黄金比に基づいたフェイスデータを可視化。客観的な視点から、その人が持つ骨格の特徴を把握することができます。
3D Face Scanning Visualization | Courtesy of shu uemura
美容業界では近年、データに基づく診断サービスが増加しています。しかしシュウ ウエムラが目指しているのは、単なる分析サービスではありません。
しかし主役はAIではない
3D フェイス スキャニングで得られたデータは、ゴールではなくスタート地点です。
分析結果をもとに、その人らしい魅力をどのように引き出すかを提案するのは、シュウ ウエムラのメイクアップアーティストたち。AIによる客観的な分析と、人間の感性や経験が融合することで、よりパーソナルな美の提案を実現します。
Courtesy of shu uemura
効率化や自動化が進む時代だからこそ、最終的な解釈を人間に委ねる。その姿勢には、創業以来受け継がれてきた「メイクアップはアートである」というブランドの哲学が感じられます。
店舗ではなく「ステージ」
新たな旗艦店として誕生する「shu:ARTstage」という名称も象徴的です。ここでいう“stage”は、単なる販売空間ではありません。メイクアップアーティストと顧客がともに個性美を探求する場所として設計されています。店内ではパーソナルメイクレッスンや限定サービスも展開され、訪れる人それぞれが主役となる体験が用意されています。
Airi Kobayashi/ shu uemura artist
Courtesy of shu uemura
公開された店舗パースからも、その思想がうかがえます。ブランドの象徴である赤を基調とした空間は、まるで舞台装置のような存在感を放ち、商品を並べるだけの売場とは異なる没入感を演出しています。
Rendering of shu:ARTstage | Courtesy of shu uemura
アートと美容の交差点
シュウ ウエムラは、オープンに合わせて現代アーティスト・岩村遠（En Iwamura）とのコラボレーションも実施します。
日本の古代土器などをモチーフにした独自の「ネオ縄文」シリーズで国際的な評価を集める岩村遠の作品世界を取り入れた、表参道ヒルズ本店限定のショッピングバッグやギフトラッピングを展開。アートとメイクアップが自然に交差する体験を提供します。
Courtesy of shu uemura
ブランド創設以来、シュウ ウエムラが大切にしてきたアーティストとの対話が、現代的なかたちで再解釈されているとも言えるでしょう。
岩村遠（En Iwamura） | Courtesy of shu uemura
Beauty Experienceの未来
かつて植村秀が表参道で提案したのは、「化粧品を売る店」ではなく、「美しさを発見する場所」でした。そして2026年、その思想はAIという新たなテクノロジーを取り込みながら進化を続けています。
AIが分析し、アーティストが解釈し、顧客自身が新たな魅力に出会う。shu:ARTstageは、美容の未来が向かうひとつの方向性を示す場所となりそうです。
【INFORMATION】
シュウウエムラ表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage
オープン日：
2026年6月19日（金）
所在地：
東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 西館1F
営業時間：
11:00-20:00（不定休）
主な新サービス：
・3D フェイス スキャニング（無料・予約不要）
・パーソナルメイクレッスン（有料・予約制）
限定企画：
・現代アーティスト 岩村遠とのコラボレーションギフトラッピング
・オープニング限定キット各種
お問い合わせ：
シュウ ウエムラ
TEL：0120-694-666