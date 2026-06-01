『ザ・ボーイズ』前日譚『ヴォート・ライジング』2027年に配信へ

Amazon Prime Video（アマゾンプライムビデオ）にて、エミー賞受賞歴を誇る世界的大ヒットドラマシリーズ『ザ・ボーイズ』の世界を舞台にした待望の新作シリーズ『ヴォート・ライジング』が、2027年よりプライム会員向けに独占配信されることが明らかになった。また、配信決定にあわせて日本語版のスーパーティザー映像が初公開された。

すべての始まりへ――巨大企業ヴォートの“歪んだ起源”を描く前日譚

本作品は、ファイナル・シーズンで話題の『ザ・ボーイズ』ユニバースをさらに拡張する前日譚シリーズだ。1950年代を舞台に、巨大企業ヴォート・インターナショナルの“歪んだ起源”を描き出す。今回解禁されたスーパーティザー予告では、本フランチャイズの新たな進化を象徴する、極悪非道な世界観と物語の一端が映し出されている。

『ザ・ボーイズ』ユニバースの全シリーズは、世界240以上の国と地域でプライムビデオにて独占配信中だ。

ジェンセン・アクレスら豪華キャストと実力派クリエイター陣が集結！

『ヴォート・ライジング』は、ソルジャー・ボーイ役のジェンセン・アクレスとリバティ役のアヤ・キャッシュが主演を務め、二人はプロデューサーも兼任する。

そのほか、ボムサイト役のメイソン・ダイ（『ストレンジャー・シングス 未知の世界』）、トルピード役のウィル・ホックマン（『ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜』）、プライベート・エンジェル役のエリザベス・ポージー（『ユーフォリア／EUPHORIA』）をはじめ、キキ・レイン（『ビール・ストリートの恋人たち』）、ジョーデン・マイリー（『彷徨い』）、ニコロ・パセッティ（『インダストリー』）、リッキー・スタフィエリ（『一流シェフのファミリーレストラン』）、ブライアン・J・スミス（『センス8』）らが出演する。

ショーランナー兼製作総指揮は、『ザ・ボーイズ』や『SCORPION／スコーピオン』を手掛けるポール・グレロングだ。さらに、『ザ・ボーイズ』クリエイターのエリック・クリプキをはじめ、セス・ローゲン、エヴァン・ゴールドバーグ、ジェームズ・ウィーバー、ニール・H・モリッツ、パヴァン・シェティ、オリ・マーマー、ケン・レヴィン、ジェイソン・ネッター、ガース・エニス、ダリック・ロバートソン、ミカエラ・スター、ジム・バーンズらが製作総指揮として参加している。

本シリーズは、ソニー・ピクチャーズ テレビジョンおよびAmazon MGMスタジオが、クリプキ・エンタープライゼス、ポイント・グレイ・ピクチャーズ、オリジナル・フィルムと共同で制作している。

『ヴォート・ライジング』はプライムビデオにて2027年より独占配信開始。（海外ドラマNAVI）

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