スピンオフ終了で二人はどうなる？『LAW & ORDER』ショーランナーがオリビア＆エリオットの展望を激白！

『LAW & ORDER：組織犯罪特捜班』の終了により、再び注目を集めているのがオリビア・ベンソンとエリオット・ステイブラーの関係だ。長年“相棒以上”とも言われてきた二人のロマンスは今後どうなるのだろうか？ 『LAW & ORDER：性犯罪特捜班』のショーランナーが、気になる二人の関係について語っている。

復帰への熱意と、立ちはだかる「多忙」という壁

クリストファー・メローニ演じるエリオット・ステイブラーは、『性犯罪特捜班』のシーズン12まで出演し、マリスカ・ハージティ演じるオリビア・ベンソンの“人生のパートナー”として絶大な人気を誇ってきた。その後、ステイブラーは2021年にスピンオフ作品『LAW & ORDER：組織犯罪特捜班』で奇跡のカムバックを果たしている。

しかし、その『組織犯罪特捜班』もシーズン5をもって幕を閉じることとなった。クリストファーは自身のInstagramで、長年応援し続けてくれたファンに向けて熱い感謝のメッセージを投稿。そんななか、米Peopleのインタビューに応じた『性犯罪特捜班』のショーランナーであるミシェル・ファゼカスが、将来的にステイブラーが本家へ復帰する可能性について言及した。

「もちろん、皆さんがいつもステイブラーについて聞いてくるのは分かっていますし、私もクリストファー・メローニが大好きです。彼が望むなら、できる限り出演してもらいたいと思っています。実際に呼ぼうとしました」

しかし、クリストファーは多忙を極めているという。彼は現在、『THIS IS US／ディス・イズ・アス』のクリエイター、ダン・フォーゲルマンによるHuluの新作ドラマ『The Land（原題）』に出演しており、マンディ・ムーアやウィリアム・H・メイシーらと共演。ここ1年はロサンゼルスで撮影を行っていた。

そのためファゼカスは、「本当に、本当に忙しいんです。私は時々、“今、彼は空いている？”と聞くんですが、“もちろん仕事中です”と言われます」と苦笑い交じりに答えている。さらに彼女は、ファンが長年愛してきたオリビアとエリオットの関係についても触れた。

「私はあの関係性をとても大切に思っていますし、ファンの皆さんも本当に大切にしていると分かっています。だから彼が出演できる限り、その関係をちゃんと描き、応えていきたいと思っています」とコメント。ただし、「彼は大抵忙しいんですけどね」とも付け加えている。

一方、クリストファー自身も過去にPeopleのインタビューで、二人の関係について触れていた。「彼らは言葉にしなくても理解し合える関係なんです。そして、そこにある友情の深さこそが魅力なんだと思います。2人は何度も“別の関係”になろうとしてきましたから」と語っている

『組織犯罪特捜班』の終了により、オリビアとエリオットの関係性は不透明な状態だが、少なくとも製作陣は「二人の物語を終わらせたくない」と思っているようだ。

『LAW & ORDER：組織犯罪特捜班』シーズン1〜４、『LAW & ORDER：性犯罪特捜班』シーズン1〜26は、Huluにて配信中。（海外ドラマNAVI）

参考元：People

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