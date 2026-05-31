伝説のドラマ『ベルフェゴールは誰だ！』をリブート！『ルーヴル・ミステリー 黒の仮面』独占日本初放送

ルーヴル美術館に隠された“仮面”の謎とは？ 不可解な事件の真相を暴く極上ミステリー『ルーヴル・ミステリー 黒の仮面』が、7月26日（日）16：00よりミステリーチャンネルにて独占日本初放送！

ルーヴル美術館で撮影！仮面に魅せられた主人公の運命は…

ルーヴル美術館に現れる謎の怪人ベルフェゴール。1927年の小説、そして1960年代に社会現象を巻き起こした伝説のドラマ『ベルフェゴールは誰だ！』が、フランスの歴史ある大手映画会社Pathéが制作に携わったHBO Maxオリジナルシリーズとして2025年に完全リブート！ パリの街を舞台に映画スケールの迫力ある映像で綴られるのは、オカルトと最先端テクノロジー、そして歴史の闇が交錯するミステリー。

物語の舞台は、現代のパリ。ルーヴル美術館に新しく採用された美術修復家ハフサは、展示室でバアル神をかたどった仮面“ベルフェゴール”と対面したことから、不可解な事件に巻き込まれる。ハフサは、自分を追う者たちと戦い、そしてベルフェゴールと自分を結びつける強力な因縁を理解するために、自身の内なる亡霊と戦わなければならない。現実よりもリアルな幻覚に悩まされるハフサ。一体彼女の身に何が起こっているのか…？

本作は1927年に発表されたアルチュール・ベルネードの小説、および1965年にフランスで社会現象を巻き起こした伝説的なドラマシリーズのリメイク作品。もとのシリーズは、当時のフランスの人口4800万人のうち、テレビを所有していたのは40％（約1920万人）だったにもかかわらず、放送ごとに約1000万人という驚異的な視聴者数を記録するほどの社会現象となった。

リブート版は、その1965年のシリーズを単にリメイクするのではなく、テーマを深く再解釈し、現代的な要素を追加。純粋なホラーから心理スリラーへと転換し、事件捜査、人間ドラマ、そして超自然的な要素を鮮やかに融合させている。

実際にパリのルーヴル美術館内で撮影が行われ、スタジオセットでは再現できない荘厳な雰囲気と圧倒的な質感を背景に物語が展開。最新技術を駆使したスタイリッシュな映像と、ルーヴルの重厚な歴史が融合し、観る者を圧倒的な没入感へと誘う。

『ルーヴル・ミステリー 黒の仮面』あらすじ

ルーヴル美術館の美術修復家ハフサは、仕事に打ち込む一方で悪夢に悩まされていた。ある日、親友クロエを連れて、何かに誘われるようにメソポタミア展のパーティに忍び込んだ彼女は、恋人である警備員のヴァディムに見つかり追い出されるが、展示室でバアル神をかたどった仮面と遭遇する。それは夢で見たものと同じだった。その出会いを境に、周囲で不可解な現象が起こり始める。そして気づけば、ハフサは仮面を手にしていた…。

『ルーヴル・ミステリー 黒の仮面』放送情報

『ルーヴル・ミステリー 黒の仮面』（全4話）は、ミステリーチャンネルにて7月26日（日）16：00より一挙放送。

（海外ドラマNAVI）

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