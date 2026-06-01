5月27日からスターバックスで発売され、早くも大人気となっている新作『バナナ アフォガート フラペチーノ』。

【写真】増田貴久が提案！「神カスタム」と通常版を比較

コーヒーが苦手な人でもデザート感覚で楽しめるとSNSで大評判だが、いまファンの間では“あるお祭り騒ぎ”が起きている。火付け役となったのは、NEWSの増田貴久だ。

NEWS増田ファンがスタバに殺到

「今回の新作は、バニラアイスに温かいエスプレッソを合わせるイタリアのデザート“アフォガート”をイメージし、そこにバナナのフルーティーな甘みを掛け合わせたフラペチーノです。実はこの商品、増田さんがお気に入りのカスタマイズを紹介したことで、たくさんのファンがこぞってスタバへ足を運ぶ事態になっているんですよ」（スポーツ紙記者）

増田がおすすめした“神カスタム”とは『バナナ アフォガート フラペチーノ』に「エスプレッソショット」を追加するというもの。発売直後からSNS上では、

《大人の甘さになってめちゃくちゃ美味しかったです》

《久しぶりにおかわり確定です！》

《まっすーもスタバも好きだからこのコラボは嬉しすぎる》

といった絶賛の嵐が吹き荒れている。増田本人も、

「バナナとスターバックスが大好きなので、この企画は本当に嬉しいです。まさにそりかえるほどおいしいので期間中にたくさん飲みます」

と大喜びのコメントを寄せており、その熱量は本物のようだ。それもそのはず、増田は芸能界きっての“バナナマニア”として有名だからだ。

「以前から大のバナナ好きを公言していて、テレビ番組でも“バナナは逆さ（お尻側）からだとキレイにむける”と、独自のこだわりを熱弁して周囲を笑わせていました。このむき方はサルやチンパンジーと同じで、実は理にかなっているライフハックなんです（笑）」（前出・スポーツ紙記者）

さらに増田には、もうひとつ“コーヒー通”という顔もある。

「普段はすっきりとしたブラックコーヒー派。香りや苦味にもかなりこだわりが強いそうです。以前、座長を務めた舞台の現場でも、こだわりのコーヒーを差し入れして喜ばれていました。甘みだけでなく、コーヒーとしての奥深さもしっかり楽しめる今回のカスタマイズは、まさに“まっすーのこだわり”が凝縮された味。ファンからも“まっすーらしい！”と納得の声が上がっています」（芸能プロ関係者）

まさに彼の“バナナ愛”と“コーヒー愛”が奇跡の融合を果たした、今回の特製フラペチーノ。増田が語った「そりかえるほど美味い」という言葉どおり、ファンたちは“まっすープロデュース”の贅沢な一杯に、すっかりメロメロになっているようだ。